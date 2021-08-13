أفادت السفارة الروسية في طهران بأن الخارجية الإيرانية استدعت السفير ليفان جاغاريان على خلفية نشر صور له مع السفير البريطاني أمام المبنى التاريخي للسفارة في طهران، مما اثار سؤ فهم للجمهور. وأشار بيان صادر عن السفارة الروسية إلى أنه "خلال المحادثة التي جرت في جو ودي، تم تقديم كافة التفسيرات اللازمة للجانب الإيراني والتي سبق أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة"، وأن "السفير أعرب عن أسفه لسوء الفهم الحاصل".

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن بلاده قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن ملف "سد النهضة، و"نشدد على ضرورة الحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف"، وبحثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات على مختلف الأصعدة، ومنها الطاقة والصرافة والصناعات، كما سنواصل دعمنا للسودان في إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد".

قال البرهان ان "السودان يمر بمرحلة انتقالية قادها الشباب السوداني للحرية.. ننظر إلى النموذج التركي وهي تجارب قيمة نرجو أن ينعم بها كل السودانيين". وشهد الحفل توقيع عدداً من الاتفاقيات الثنائية في مجالات تهم البلدين والشعبين

دعا رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية ورئيس وفد حكومة كابل التفاوضي عبد الله عبد الله من الدوحة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان، محذراً من أن هذه التطورات تهدد ما تم إحرازه من نجاح على مسار التسوية الأفغانية.

أهابت الولايات المتحدة بالأمريكيين في أفغانستان مغادرة هذا البلد فوراً، على خلفية استمرار حركة "طالبان" في تقدمها وحذرت السفارة من أن قدراتها على مساعدة الأمريكيين محدودة بشكل حاد حتى في العاصمة كابل، نظراً للظروف الأمنية وقرار إجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين عن أفغانستان. كما حثت ألمانيا مواطنيها على مغادرة أفغانستان جوا بأسرع ما يمكن بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تثق بالتقييمات المتشائمة للاستخبارات الأمريكية بشأن خطر سقوط العاصمة الأفغانية كابل في قبضة حركة "طالبان" قريبا. وقال ان "كل ما يجري في أفغانستان يأتي نتيجة لتواجد الولايات المتحدة المستمر لـ20 عاما في هذا البلد، ولذلك نعتمد على تقييمات وكالة المخابرات المركزية (CIA)".

أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون أن القوات الباكستانية اشتبكت مع مئات الأفغان تقطعت بهم السبل عند معبر حدودي حيوي مع أفغانستان بعد أن أغلقته حركة "طالبان" من الجانب الأفغاني.

أعلن الجيش الباكستاني أن انفجاراً كبيراً وقع في مصنع رئيسي لإنتاج الأسلحة، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثة موظفين وإصابة اثنين آخرين.

أشعل إلقاء أجهزة الأمن الإندونيسية القبض باستخدام القوة المفرطة على دبلوماسي نيجيري أزمة دبلوماسية بين الدولتين. وأدان وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، بشدة هذا الحادث، واصفا إياه بأنه"عمل إجرامي صارخ ارتكبته الدولة الإندونيسية"، وطالب بمعاقبة المسؤولين المتورطين في ما حصل. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايزاسياه، للصحفيين عن أسف بلده إزاء ما حصل، مشدداً على أن الحادث كان منفرداً ولا علاقة له بالتزام جاكارتا باتفاقية فيينا.

تعتزم الحكومة والمعارضة في فنزويلا العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة العقوبات الدولية والإفراج عن سجناء سياسيين والانتخابات المقبلة، وسيعقد اجتماع مسبق لتنظيم المفاوضات يوم الجمعة مبدئياً في مكسيكو، قبل بدء الحوار بشكل رسمي في 30 أب.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موقف الغرب من القرم معيب ويثير الخجل، وهو يحاول الإساءة للقرم بعد أن عبر سكان شبه الجزيرة عن إرادتهم في الاستفتاء.

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن قانوناً بولندياً جديداً يحظر على الأجانب امتلاك شركات البث، يمكن أن يقوض المناخ الاستثماري في البلاد. وقال أن القانون الجديد سيضعف بشكل كبير بيئة الإعلام في البلاد وأنه يهدد حرية التعبير، مشيراً إلى أن "وسائل الإعلام الحرة والمستقلة. لها أهمية محورية للعلاقات الثنائية".

طالبت السلطات اليابانية مئات آلاف السكان في ناغازاكي ومناطق أخرى بجزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد بإخلاء بيوتهم تفاديا للفيضانات واحتمالات حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة.