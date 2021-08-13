أخرجت القوات الأمريكية رتل صهاريج "محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي"إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال، وذكرت وكالة"سانا" أن "القوات الأمريكية أخرجت رتلاً مؤلفاً من 80 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته".

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية في الذكرى التاسعة لاحتجاز الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا، مساعدة السلطات السورية في إطلاق سراح أوستن وجميع الأمريكيين المحتجزين في سوريا. وقال وزير الخارجية انتوني بلينكن "أنا ملتزم شخصياً بإعادة كافة الأمريكيين المعتقلين كرهائن أو المعتقلين في الخارج بشكل تعسفي. نحن نعتقد أن (الرئيس السوري) بشار الأسد قادر على تحرير أوستن، وسنواصل متابعة كافة السبل لإعادته إلى وطنه"، مؤكداً أن "المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز وفريقه يعملان بجدية وعلى مدار الساعة لإعادة أوستن إلى عائلته".

أفادت وسائل إعلام تركية بأن منطقة "ألتين داغ" في العاصمة التركية أنقرة شهدت شجارا بالسكاكين بين لاجئين سوريين وأتراك أدى إلى إصابة شخصين تركيين، مشيرة إلى أن شابا تركيا يدعى أميرهان يالتشين نقل إلى المشفى بعد تعرضه للطعن ولكنه فارق الحياة بعدها. وأنه تم اعتقال شخصين أجنبيين لقيامهما بطعن شابين تركيين. وقالت تقارير إعلامية إن حشدا من الأتراك هاجموا متاجر ومنازل سوريين في العاصمة أنقرة، خلال الليل بعد معركة في أحد الشوارع أفضت إلى مقتل شاب تركي طعنا. وحذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، من المستفزين والمحرضين على معاداة طالبي اللجوء.

قالت وكالة"رويترز" إن حساسيات قبلية في قطر طفت على السطح، بعد أن وجد المنتمون إلى قبيلة "ال مرة" أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية ستجري وفق المقرر في البلاد ت1 المقبل، بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى. وأشارت "رويترز" في هذا الشأن إلى تجمع نظم الأسبوع الجاري من قبل أفراد من قبيلة آل مرة، التي وصفت بأنها "من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق المملكة العربية السعودية"، وذلك للاحتجاج على القانون الجديد "الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت".

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، قراراً لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 3 لسنة 2021. وقررت المحكمة أيضاً إدارج 56 عضواً بجماعة الإخوان الإرهابية، على قائمة الإرهابيين، في القضية رقم 16 لسنة 2021. وجاء ضمن الإرهابيين في قضية أنصار بيت المقدس القيادي الفلسطيني الهارب أيمن نوفل على رأس القائمة، المطلوب رقم 1 في مصر.

قال رئيس "كتلة ائتلاف الكرامة" في تونس سيف الدين مخلوف أن الأغلبية العظمى من نواب البرلمان لا دخل لهم سوى راتب المجلس. وأن الكثير من النواب "مهدد الآن برجوع شيكات دون رصيد أو بحلول آجال أقساط قروضهم الشخصية أو سيتداينون لخلاص ايجار بيوتهم ومصاريف أطفالهم".

قالت حركة النهضة في بيان إنها ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11، والذي تحرص أن يكون قريباً، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري.

أعلن المحامي التونسي سهيل المديمغ أن مجهولين اقتحموا مكتبه وسرقوا ملفي السياسيين التونسيين اللذين تم اغتيالهما عام 2013 شكري بلعيد، ومحمد البراهمي. وأشار إلى أن الملفين كانا في حاوية كرتونية نظرا "لحجم محتوياتهما الضخمة"، وأنها "فُقدت من المكتب تماما". وذلك بعد بعثرة محتويات المكتب، وكسر إحدى نوافذه.

أعلن الجيش الوطني الليبي القبض على قيادي بتنظيم "داعش" يدعى آدم إبراهيم أحمد، سوداني الجنسية، وذلك بالقرب من منطقة القطرون في اقصى الجنوب الغربي" مشيراً إلى أن التحقيقات معه تقود لمعلومات خطيرة. وأن "المعلومات التي أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه أنه كان يعمل تحت أمرة أمير إرهابي سعودي الجنسية داخل الأراضي الليبية".