نداء الوطن/ الان سركيس

قال ان بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية فإنها مصرّة على الإصلاحات ومواجهة نفوذ "حزب الله"، لذلك فإن كل الكلام عن أن "حنفية" الدولار ستفتح لا أساس له من الصحة، فالموقف الأميركي والدولي واضح بأن زمن "الشيكات على بياض" قد ولّى، والمطلوب تحرير البلاد من الوصاية والسلطة الفاسدة على حدّ سواء. كذلك أن الموقف الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً لم يتغير تجاه حكّام لبنان، فمن يحلم بتدفق الأموال والمساعدات هو واهم لأنهم يعرفون أنها ستُسرق ولن تذهب إلى الشعب.

الجمهورية/ مارلين وهبة

نقلت عن مصدر دبلوماسي الفرنسي قوله الى أنّ لا علاقة لفرنسا بتسمية ميقاتي او غيره، لأنّ النواب هم من سموّه. واوضح انّ فرنسا تدعم اي شخصية يتوافق عليها اللبنانيون ويُسمّى رئيسها بحسب الاصول ووفق القوانين والاصول المرعية الإجراء، على ان تبدأ الحكومة الجديدة بتنفيذ الاصلاحات. موضحاً ان ليس لفرنسا اي مرشح محدّد لرئاسة الحكومة مثلها مثل بقية الدول الخارجية التي لا يفترض ان تطرح اي اسم، لأنّ الامر منوط بمجلس النواب اللبناني. واشار المصدر إلى انّ فرنسا حاضرة في المقابل لدعم اي حكومة تلتزم الاصلاحات التي طرحتها المبادرة الفرنسية. اما اذا لم تطبّق الحكومة اللبنانية هذه الاصلاحات فلا لزوم لأن تقدم فرنسا اي اقتراحات او مبادرات جديدة.

الديار/ فاطمة شكر

نقلت عن مصدرٌ ديبلوماسيٌ خارجي أشار الى أن السعودية لا تزال غير راضيةٍ عن تشكيل الحكومة، وتعتبرُ منصب رئاسة الحكومة من حصتها لأنها تابعة للطائفة السنية، و هي تُصرُ على تسمية شخصٍ واحدٍ هو نواف سلام ، وتابع المصدر أن السعودية لن تقدم ولن تدعم لبنان إلا عندما تتم تسميةُ سلام لتشكيل الحكومة وإلا ستستمرُ على ما هي عليه، ولن تترك أي شيء لتضغط على كل دول الخليج من أجل عدم تقديم المساعدات وتحديداً من دول التعاون الخليجي.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن مصادر لصيقة بعملية التأليف تشير إلى ان هناك تقدماً سريعاً والوضع جيد ولكن ترجمة ذلك تنتظر الاتفاق الكلي على الأسماء وما تبقى من تفاصيل في التوزيع حتى وإن استكمل غالبيتها.

والاصرار على هذا المناخ تقابله خشية من قلب الأمور رأسا على عقب عند الدخول في الربع الأخير من التشكيل. كما تؤكد هذه المصادر أن التقدم أصبح سريعاً وإن نقاطاً تمت معالجتها وأخرى قليلة تنتظر بعض التفاصيل يعمل عليها في نهاية الأسبوع على ان تكتمل الصورة في الأسبوع المقبل بهدف تفصيل ما يجب تفصيله.