روسيا اليوم

"طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان وكابل تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ

أعلنت حركة "طالبان" عن استيلائها على قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان. ونشر المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر" فيديو قال إنه لمسلحي "طالبان" وهم يصلون إلى ساحة الشهداء وسط قندهار ويستكملون سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية الواقعة في جنوب البلاد. وأكدت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" أن قواتها أحكمت سيطرتها على دوار الشهداء ودوار مدد والطريق الدائري في قندهار، وأن القوات الحكومية في "حالة ارتباك وتواصل فرارها" من المدينة. وفي تغريدة أخرى، أعلن المتحدث باسم "طالبان" عن سيطرة الحركة على ولاية هراة الاستراتيجية في شمال غربي البلاد بالكامل. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أفغاني تأكيده صحة الأنباء عن سقوط مدينة هرات في قبضة "طالبان" وانسحاب القوات الحكومية والمسؤولين المحليين منها.