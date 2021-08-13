الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع الرئيس المكلف مسار التأليف ميقاتي: سنتابع البحث الاسبوع المقبل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه مسار تشكيل الحكومة العتيدة وآخر التطورات على هذا الصعيد. وبعد اللقاء قال الرئيس ميقاتي الى الصحافيين: إن شاء الله خيراً. وسنتابع الاسبوع المقبل".

وكالة الأناضول

أردوغان: عازمون على تسهيل المرحلة الشاقة التي يعيشها السودان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة عازمة على تسهيل المرحلة الشاقة التي يمر بها السودان عبر الوقوف بجانب شعبه الشقيق وحكومته. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تبشر هذه الزيارة التاريخية بعهد جديد من الأخوة بين السودان وتركيا، وهنأ الشعب السوداني بالسنة الهجرية وبعيد القوات المسلحة السودانية الموافق 14 آب. وأضاف: "وقفنا إلى جانب السودان بكل إمكانياتنا، حتى عندما فُرض عليه عقوبات ظالمه، وزرته عندما كنت رئيسًا للوزراء وعند توليّ الرئاسة (الجمهورية)، كانتا هاتان الزيارتين الرسميتين الأوليتين على هذا المستوى من تركيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغاباتن طالباً المساعدة من كل الدول الصديقة. جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخراً وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد. وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات.

وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق. وذكر أنه قام بالاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البعض بالفعل يساعد الأن في عمليات الإطفاء.