TL

أبلغ وصف لحالة اللبنانيين هذه الايام باستعارة أحد عناوين مقدمة إبن خلدون (عندما تنهار الدول) وإذا كان لنا أن نضع عنوانا للمرحلة لبنانيا فهو (فوضى الفراغ).

المنار

علق النفط على قرار حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي رفع الدعم، فكان دعما اضافيا لتجار الارواح الذين حجبوا المازوت والبانزين عن اللبنانيين، وهي المواد المكدسة في خزاناتهم على السعر المدعوم، لكنهم طالعوا اللبنانيين متباكين، فمنعوها عن السوق مطالبين الدولة ومصرف لبنان توحيد الاسعار.

nbn

اليوم أكثر من أي وقت مضى بات لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تضعه على سكة الإنقاذ من أزمات تكبر كل يوم ككرة ثلج في عز لهيب آب.

حكومة تؤمن أبسط حقوق الناس في عيش حياة كريمة وتفكك الطوابير أمام محطات المحروقات وشركات الغاز المنزلي والصيدليات والأفران.

mtv

هنيئا لنا ولكم! ففي القرن الحادي والعشرين صرنا نعيش في جمهورية الطوابير. امام محطات الوقود طوابير سيارة متداخلة ببعضها بعضا، تتسابق وتتزاحم وذلك انتظارا لنقطة بنزين او "لحسة" مازوت.

وفي الافران طوابير راجلة تنتظر بالصف دورها لتنتش لقمة العيش. وبين الطوابير السيارة والمؤللة, الطرقات تحولت مرأبا كبيرا، والناس فقدوا اعصابهم نتيجة الحر وزحمة السير ونتيجة زحمة الهموم فوق رؤوسهم. المسؤولون فقط لا يشعرون بشيء من هذا.

NTV

ورد الرئيس حسان دياب بالرفض وأنه ملتزم عدم خرق الدستور وفي صلب دعوة رئاسة الجمهورية تحميل حاكم مصرف لبنان المسؤليات والطلب الى مجلس الوزراء بحث ملف دعم المشتقات النفطية والبطاقة التمويلية لكن عون الذي يحيطه خبراء بالدستور أقدم على خطوة يدرك أنها سترفض، وأن دياب ليس وحده هنا بل يحسب حسابات تنتهي سياسيا عند نادي رؤساء الحكومات السابقين.

OTV

لولا البوادر الايجابية على خط تشكيل الحكومة، والدور الاستثنائي الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمحاولة الحد من تداعيات الأزمة، لأمكن الجزم أن كل الأخبار في البلاد سلبية.

LBC

اللبناني كائن بشري يحتاج ليحيا إلى دواء وغذاء وخبز وبنزين ومازوت وغاز وكهرباء... وهذه اساسيات وليست متممات غذائية.

السلطة حرمته من كل هذه الأساسيات من خلال سبع لاءات: لا دواء، لا غذاء، لا خبز، لا بنزين لا مازوت لا غاز لا كهرباء.

ماذا ينفع أن نعرف "الحق على مين"؟ فالمسؤولية في لبنان وجهة نظر، فإذا كانت الأحكام القضائية المبرمة تجد من يشكك فيها، فكيف بالمسؤوليات حيث السلطة السياسية "ربا" في تقاذف المسؤوليات. من يعرف مثلا من المسؤول عن فقدان المحروقات؟

الميادين

لفت السيد ​عمار الحكيم​، إلى أنّ "​العراق​ تعرّض خلال تاريخنا الحديث إلى أبشع وأسوأ الأجندات والمخطّطات الداخليّة والخارجيّة، بهدف تفكيك اللحمة المجتمعيّة وتقسيم البلاد جغرافيًّا وعرقيًّا ومذهبيًّا، ولكن أبناء شعبنا خرجوا من كلّ تلك البلايا والمحن والامتحانات مرفوعي الرأس، منتصرين، ظافرين واثقين".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 10 آلاف و752 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، و9895 حالة شفاء و112 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

العربية

أشار وزير الصحّة التركيّة فخر الدين قوجة، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "نسبة متلقّي الجرعة الأولى من ​اللقاح​ المضاد لفيروس "كورونا" ممّن يبلغون 18 عامًا وما فوق، تجاوزت الـ70 بالمئة"، موضحًا أنّ "​الحكومة التركية​ تواصل بنجاح برنامجها للتطعيم".