لبنان الحر

أكّد حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​، أنّ "جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار ​رفع الدعم​، بدءًا من ​رئاسة الجمهورية​ مرورًا بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى​".

صوت لبنان

أشار النائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنّه "هذا هو الحال في ​لبنان​، فلا دواء ولا ماء ولا ​بنزين​ ولا مازوت ولا حليب أطفال، وهم يدرون ولا يتحرّكون لتخفيف معاناة الناس"، مشدّداً على أنّها "طبقة حاكمة انتهت صلاحيّتها، وحان وقت التخلّص منها".

radio orient

أشار النائب السابق، ​نبيل نقولا​، إلى أنه "غدا ما في مازوت ولا ​كهرباء​ يعني غداً ما في مولدات يعني ما في خبز يعني ما في ماء يعني قتل جماعي يعاقب عليه قانون ​حقوق الإنسان​ يعني يسمح للأمم المتحدة بالتدخل". ولفت إلى أنه "هيك بدن ​رياض سلامة​ بالإشتراك مع البكوات والمشايخ والأساتذة".‎

اذاعة النور

أشار المكتب الإعلامي في ​رئاسة مجلس الوزراء​، الى انه "بما أن ​الحكومة​ مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من ​الدستور​ التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

صوت المدى

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، إلى أنّ "تباكي البعض على الدعم ليس من باب الحرص على المواطن وحاجاته، بل من باب الحرص على تأمين مقوّمات حياة النظام في ​سوريا​، ومصالح المهرّبين والتجّار والمحتكرين".