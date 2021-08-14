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لبنان الحر
أكّد حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، أنّ "جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مرورًا بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى".
صوت لبنان
أشار النائب ميشال ضاهر، إلى أنّه "هذا هو الحال في لبنان، فلا دواء ولا ماء ولا بنزين ولا مازوت ولا حليب أطفال، وهم يدرون ولا يتحرّكون لتخفيف معاناة الناس"، مشدّداً على أنّها "طبقة حاكمة انتهت صلاحيّتها، وحان وقت التخلّص منها".
radio orient
أشار النائب السابق، نبيل نقولا، إلى أنه "غدا ما في مازوت ولا كهرباء يعني غداً ما في مولدات يعني ما في خبز يعني ما في ماء يعني قتل جماعي يعاقب عليه قانون حقوق الإنسان يعني يسمح للأمم المتحدة بالتدخل". ولفت إلى أنه "هيك بدن رياض سلامة بالإشتراك مع البكوات والمشايخ والأساتذة".
اذاعة النور
أشار المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، الى انه "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
صوت المدى
أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، إلى أنّ "تباكي البعض على الدعم ليس من باب الحرص على المواطن وحاجاته، بل من باب الحرص على تأمين مقوّمات حياة النظام في سوريا، ومصالح المهرّبين والتجّار والمحتكرين".