أظهر تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي فشل مناورة الخداع التي نفذها خلال العدوان على غزة، في أيار الماضي، والتي كانت تهدف إلى تدمير أنفاق دفاعية (المترو) في شمال قطاع غزة وقتل مئات من مقاتلي حماس، وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أنه جرى التخطيط لخطة "ضربة برق" طوال ثلاث سنوات في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي. وقضت خطة التضليل بأن يبدو لحماس أن قوات إسرائيلية تنفذ اجتياحا بريا في القطاع، يدفع مقاتليها إلى الدخول إلى الأنفاق، وبعد ذلك تقصف الطائرات الإسرائيلية الأنفاق.

قال رئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية "ذي ماركر"، غاي رولنيك، في مقاله الأسبوعي القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ودائرة اللوبي العملاقة التابعة له، التي يعمل فيها مئات الأشخاص، تعمل على الاستعداد لمواجهة الجبهة الأهم بالنسبة لهم: "تبييض بأثر رجعي لعشرات مليارات الشواقل التي سرقها الجيش الإسرائيلي من خزينة الدولة، وشرعنة مسار يلتف على التقاعد، ويسمح أيضا بمنح المال للمتقاعدين من الجيش في المستقبل"،وأشار رولنيك إلى أن جمعيتي "ربح صاف" و"عدالة مالية" حققتا في السنوات الأخيرة في الإضافات الهائلة التي منحها الجيش الإسرائيلي للمتقاعدين منه، قبل تسريحهم من الجيش، واكتشفت الجمعيتان أن ذلك "تم في الخفاء، من دون رصد ميزانية خاصة، والأخطر أنه تم بشكل مخالف للقانون.

أفادت وسائل إعلام بأن إسرائيل تسعى إلى تنسيق استراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة تجاه إيران تمهيدا لسيناريو انهيار المفاوضات النووية الجارية حاليا بين طهران والقوى الكبرىونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال اجتماع عقده في تل أبيب الأربعاء مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، أشار إلى ضرورة بدء العمل بين الطرفين على وضع استراتيجية مشتركة خاصة بالسيناريو الذي ستختار فيه إيران عدم العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه من المتوقع أن تفتتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية الجديدة في البحرين خلال شهر ايلول المقبل، وقال لابيد خلال زيارته إلى المغرب، إنه على اتصال بنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بخصوص افتتاح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المنامة.

أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل مستقبل أكثر سلاما وأمنا وازدهارا في منطقة الشرق الأوسط.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والمغرب من أجل تعزيز كافة جوانب شراكاتنا وخلق مستقبل أكثر سلاما، وأمنا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

قال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات، إيتان نائيه إنه "من الخطأ الاعتقاد بأن إسرائيل والإمارات شرعتا في "اتفاقات إبراهام" بسبب إيران"و إن "إسرائيل والإمارات تشتركان في عدد من المصالح التي تتجاوز مجرد التهديد من إيران"، لافتا إلى أن"سلوك إيران، لا سيما نشاطها البحري الأخير في خليج عمان، يثير مخاوف البلدين".

قال الجيش الإسرائيلي ، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس ,وأن القوات الإسرائيلية تابعت الطائرة المسيرة، التي خرجت من أجواء قطاع غزة وأسقطتها. وتم العثور على المسيرة.

أصيب عشرات الفلسطينينيين برضوض واختناق، واعتقل خمسة آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي،المشاركين بالوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان في مسافر يطا جنوبيّ الخليل، كما هاجم عناصر جيش الاحتلال، بقنابل الصوت، مصلين فلسطينيين، بعد انتهائهم من أداء صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنا (21 عاما) على خلفية الاعتداء على سائق حافلة عربي وتعرض سائق الحافلة، محمد القلق، وهو من سكان سلوان لاعتداء على يد مستوطن خلال عمله بإحدى البؤر الاستيطانية في الضفة؛ ما أسفر عن إصابته بجروح في منطقة الوجه.

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اجتمعت مع ممثلين عن السلطات الأردنية لتحديد وتشخيص رفات الجندي الذي عثر عليه في تلة الذخيرة في حي الشيخ جراح.