أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس كلرو، أن "السعودية دخلت المستنقع اليمني بتوصيات إماراتية"، وأضاف: "السعودية عالقة في اليمن منذ 6 سنوات، ووضعهم سيء هناك.. نتطلع إلى مستقبل أفضل للعلاقات بين طهران والرياض". وقال: "لم نكن نتوقع مجيء وفد سعودي إلى مراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكننا تبادلنا إشارات إيجابية مع الجانب السعودي".و "يجب أن نتخطى الخلافات والتحديات في المنطقة، لأنها لا تستوعب المزيد من التوتر".

أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق على إطلاق سراح السجناء لدى طهران تم قبل أسابيع إلا أن "واشنطن أوقفت تنفيذ الاتفاق"وردا على طلب وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب: "أنتم تعرفون أفضل من أي شخص أن الاتفاق على الإفراج عن 10 من السجناء ومنهم أنوشة عاشوري تم قبل أسابيع"."لكن أصدقائكم في واشنطن أوقفوا تنفيذ هذا الاتفاق".

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها عقوبات على سمسار عماني وأربع شركات وسفينة مرتبطة به بتهمة تورطها في "شبكة دولية لتهريب النفط" دعما لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.واعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف السمسار النفطي العماني محمود رشيد عمرو الحبسي، متهمة إياه بـ"الشراكة مع مسؤولين بارزين في "فيلق القدس" واستخدام عدة شركات لتسهيل تصدير النفط الإيراني إلى زبائن أجانب بينهم مشترون في منطقة شرق آسيا".

قتل مدني برصاص الجيش التركي في منطقة زاخو الحدودية مع تركيا في إقليم كردستان شمال العراق خلال اشتباكات مع "حزب العمال الكردستاني" اندلعت فجراشاركت فيها الطائرات الحربية .ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان أنقرة عن مقتل جندي تركي في شمال العراق جراء هجوم بقذائف الهاون،

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد، أن النرويج ستغلق سفارتها في كابل وستجلي دبلوماسيها وموظفيها المحليين وعائلاتهم.وبدأت السفارات ووكالات الإغاثة الغربية في إجلاء الموظفين المدنيين من أفغانستان وسط مخاوف من أن يؤدي تقدم طالبان إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3 آلاف جندي إضافيين في مهمة مؤقتة لأفغانستان للمساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة الأمريكية في كابل.

حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ من أن المجتمع الدولي لن يعترف بحركة "طالبان" سلطة شرعية في أفغانستان، إذا استولت على الحكم بالقوة، ونحن ما زلنا ملتزمين بدعم حل سياسي للنزاع.

قررت بريطانيا إرسال 600 جندي إلى أفغانستان بعد المخاوف من عودة تنظيم "القاعدة" وسيطرة حركة "طالبان" على محافظات واسعة من البلاد، أبرزها المعقل الروحي للحركة بمحافظة قندهار.وافيد خلافات بريطانية -أمريكية حول سحب القوات من أفغانستان، فيما نقل عن وسائل إعلام بريطانية إشارتها إلى أنه "تم رصد اتصالات هاتفية تؤكد عودة متطوعين بريطانيين للالتحاق بحركة "طالبان" والتي تسجل انتصارات ميدانية في جبهات عدة من أفغانستان". وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بريطانيا قد تعود إلى أفغانستان إذا بدأت البلاد في استضافة "القاعدة" بطريقة تهدد الغرب.

هددت حركة "طالبان" بالاستيلاء على العاصمة الأفغانية كابل بالقوة ما لم يتم حل المسائل العالقة بينها والحكومة الاتحادية المعترف بها دوليا عن طريق التفاوض. وصرح المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، بأن حركته قادرة على إحكام سيطرتها على كابل "بسهولة وعلى وجه السرعة" إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. وقطعت طالبان الكهرباء عن كابل.

أعلن عطو نور الحاكم السابق لمقاطعة بلخ الأفغانية زعيم الجمعية الإسلامية، تشكيل لجان شعبية لمقاومة حركة طالبان في شمال أفغانستان.وأشار مصدر مقرب من حزب "الحركة الإسلامية الوطنية" إلى أنه "عقد بعد ظهر يوم الجمعة في مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ شمال غرب البلاد، اجتماع استثنائي حول القضايا الأمنية، بمشاركة القيادي في الوكالة المشير عبد الرشيد دوستم رئيس المجلس التنفيذي، وعن الجمعية الإسلامية العميد عطو نور، ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني عباد الله عباد، ومحافظ بلخ الحالي فرهاد عظيمي، وكذلك قائد فيلق شاهين 209 اللواء ذبيح الله مهمند، وقائد الشرطة ورئيس الأمن الوطني في بلخ، وعدد من ممثلي الاحزاب في المحافظة".و"اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية حشد وتنسيق كل قوى التشكيل لدعم الهياكل الدفاعية والأمنية للبلاد في الشمال، وخاصة في محافظة بلخ ومدينة ميمنه بمحافظة فارياب، ضد أعداء الشعب الأفغاني".

أكدت حركة "طالبان" أن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في ولاية هرات شمال غربي البلاد استسلموا لها عقب سقوط مركز الولاية في قبضة المسلحين.وبينهم القائد العسكري البارز ووزير الطاقة والمياه وحاكم الولاية سابقا الجنرال محمد إسماعيل خان، ونائب وزير الداخلية الجنرال عبد الرحمن رحمان، وحاكم الولاية الجنرال عبد الصبور قانع، ومدير الاستخبارات في الولاية حسيب صديقي، وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين.

اعتبرت عضو وفد التفاوض الأفغاني في قطر فاطمة جيلاني أن "العالم أدار وجهه عن بلادها"، وأن "واشنطن تركت الأفغانيين وحدهم في المواجهة". وقالت "نحن لا نهتم بما تفكر به أمريكا، نحن نهتم بما يفكر به شعب أفغانستان... نحن بحاجة إلى تسوية سياسية تحقق السلام لبلادنا".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدعوة العاجلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا ساعدت في بدء مفاوضات عملية حول الوضع في البلاد. وسيكون ذلك مفيدا إذا تم ليس فقط بهدف الجدل والنقاش، بل لكي يسفر الاجتماع عن نتيجة من شأنها أن تساعد في بدء مفاوضات عملية، بدلا من محاولة المناورة".

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة هذا العام بهدف التصدي للعنصرية، مشيرا إلى مخاوف بشأن معاداة السامية.

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة عسكرية في كوبا، بدعوى "ممارسة العنف ضد المتظاهرين".

قال مسؤولون إن ضابطا في القوات الجوية الماليزية انخرط في عملية إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من زملائه قبل أن يطلق النار على نفسه,وقالت الشرطة في ولاية ساراواك الشرقية بجزيرة بورنيو إن إطلاق النار وقع في نقطة أمنية بقاعدة جوية بالولاية وإنها ما زالت تحقق في الدافع لارتكاب الجريمة.