نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر مطلعة أن القيادة العسكرية السورية في مدينة درعا قررت وقف عملية كانت مرتقبة لها في حي درعا البلد وسط المدينة استجابة لمبادرة روسية.وقالت المصادر للوكالة إن "قيادة عمليات الجيش في المحافظة أقرت وقفاً تاماً وفورياً لإطلاق النار عقب ورود المقترح الروسي بعد ظهر الأربعاء" ووصفت المصادر ذلك بأنه "محاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة".

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، أخرجت خلال الـ24 ساعة الماضية رتلا من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه العراق.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن استهداف خطوط الكهرباء المجهزة لمشروع ماء الكرخ في بغداد، فيما اعتبر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن الإرهاب يحاول خلط الأوراق بضرب أبراج الكهرباء. وشدد الكاظمي على ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج الكهرباء من استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية، ووجه باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة. ووضع خطط جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها، لما يشكله ذلك من تأثير كبير على المواطنين".

وصف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر مطلقي الدعوات لتظاهرات في محافظة الأنبار بأنهم "جهال" وقال إن الهدف من التظاهر إثارة الفتنة الطائفية، ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله الحوثية" تجاه منطقة خميس مشيط.

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السعودي لدى موسكو عبد الرحمن بن سليمان الأحمد طيفا من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية. بما يشمل دعم الحوار السياسي بخصوص القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحا مع التركيز على تطورات الوضع في منطقة الخليج".

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة السعودي، إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 1.6 مليون حبة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت عبر الميناء,وكانت تمكنت مطلع الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 8.7 مليون حبة، كانت مخبأة في إرسالية "كاكاو" وردت إلى المملكة عبر الميناء.

أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا.ولفتت إلى أن المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة.

وصفت جميلة المحمودي الحارسة السابقة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والباحثة الأكاديمية، قرار المدعي العام العسكري باعتقال سيف الإسلام القذافي بأنه غير قانوني وغير مسؤول. ورأت الباحثة الليبية المقيمة في مصر، أن صدور أمر اعتقال سيف الإسلام من قبل المدعي العام العسكري الهدف منه إرضاء "جماعات لها أجندة خاصة ودول لا تريد عودة سيف الإسلام للمشهد السياسي الليبي". وأكدت المحمودي أيضا استحالة تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به".

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل، رئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف علي النايض، وتبادل مع السياسي الليبي، بشكل مفصل الآراء ووجهات النظر حول الوضع المترتب في ليبيا، وحولها مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في هذا البلد.

أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل 16 مواطناً مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص.

قالت المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة بالصومال فوزية حاج آدم، إن الرجال فشلوا في إعادة هيبة الدولة والحد من معاناة المواطنين، مشيرة إلى أنها تسعى لمزاحمة الرجال لتصحيح مسار الدولة.

أعلنت هيئة بريطانية معنية بمتابعة الملاحة البحرية عن تعرض سفينة لهجوم من قبل قراصنة في المحيط الهندي قبالة سواحل الصومال. وأشارت المنظمة إلى أن الحادث قد انتهى وأن السفينة وطاقمها بأمان الآن، دون شرح مزيد من التفاصيل.