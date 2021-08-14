الجمهورية / جورج شاهين

قال أنه غالب الظن انّ قرار رفع الدعم لم يكن قراراً افرادياً اتخذه حاكم مصرف لبنان، فهو يعرف قدرة منظومة السلطة على تحمّل نتائجه في ظلّ المكائد السياسية التي عطّلت المبادرات التي إتُخذت للجم الإنهيار. فبادر إلى حشرهم في "سيناريو هوليوودي" بالتفاهم المسبق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العهد، ويشكّل القرار محطة مفصلية تدفع الى تشكيل الحكومة، فهل ستولد؟ وفي حال العكس ما هو المتوقع؟

اللواء / عمر البردان

تحدث عن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي برفع الدعم عن المحروقات، أنه أدخل البلد في منعطف بالغ الخطورة بالنسبة إلى التداعيات الكارثية التي ستصيب جميع المرافق، وهذا ما أشار إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه في السرايا الحكومية. بحيث أن كل شيء سيتأثر بهذا القرار الذي لا يلقى قبولاً من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس دياب، إضافة إلى قوى سياسية، في حين أن هناك أطرافاً أخرى تؤيده وتدعو إلى تطبيقه. وفي ظل إصرار الحاكم سلامة على قراره الذي سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب الـ236 ألف ليرة، فإن حجم هذه التداعيات لا يمكن تصوره في المرحلة المقبلة، مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي عمت مختلف المناطق، والمرشحة للتصاعد أكثر فأكثر، رفضاً لقرار "المركزي"، وبعد التحذيرات التي أطلقها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من أن موجة واسعة من العصيان المدني سيشهدها لبنان، إذا لم يعد الحاكم سلامة عن قراره في الأيام المقبلة، في ظل الرفض الواسع الذي يواجهه.

نداء الوطن / غادة حلاوي

تحدثت أنه خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي نظمته فرنسا وعقد بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، أعلن عن جمع مبلغ 370 مليون دولار، سيوضع بتصرف منظمات المجتمع المدني او المنظمات غير الحكومية لانتفاء رغبة الدول في مساعدة مؤسسات الدولة . تلك المنظمات التي اصبح عمل غالبيتها عرضة للانتقاد آخرها ملاحظة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط "عن ما يُسمّى بالمجتمع المدني والـNGO’S التي تبتلع عشرات الملايين من الدولارات وتذهب"!.

القصة ليست بجديدة لكن لا مصلحة لكثيرين بإثارتها وتدور حول عمل منظمات المجتمع المدني NGO’S بعد الطفرة التي شهدتها خصوصا في اعقاب انفجار المرفأ في الرابع من آب المشؤوم. بشهادة شاهد من اهلهم قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في ايلول الماضي "أنفقنا 10 مليارات دولار في لبنان على القوى الأمنية و"المجتمع المدني" فيما تحدثت المؤسسة الفرنسية عن مساعدات بملايين الدولارات. ما يوازي 12 مليار دولار صرفت في لبنان بينما 50 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.