روسيا اليوم

أفغانستان.. موسم إجلاء المتعاونين مع القوات الأجنبية

مع تحقيق حركة "طالبان" تقدماً ميدانياً متسارعاً في مختلف مناطق أفغانستان، تصعد دول غربية مساعيها لإجلاء آلاف الأفغان الذين ساعدوا قواتها على مدار سنوات الحرب الطويلة في البلاد. ومنذ الربيع الماضي بدأت الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد القوات في أفعانستان، وضع خطط لإجلاء المترجمين الأفغان الذين تعاونوا معها وعائلاتهم من البلاد وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مسلحي "طالبان" بعد خروج القوات الأمريكية. وحسب بعض التقديرات الأمريكية، فإن عدد من يفترض إجلاؤهم قد يبلغ 50 ألف شخص. ومع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، انخرطت دول أخرى بنشاط أكبر في جهود إجلاء المتعاونين المحليين معها، وهو ما ضغطت لأجله منظمات حقوقية وجمعيات للمحاربين القدامى في أفغانستان بتلك الدول. ودعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الجمعة إلى سرعة خروج المواطنين الأفغان الذين دعموا الجيش الألماني خلال مهمته في البلاد.