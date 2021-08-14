الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية بالاتفاق مع دياب: سلامة لا يزال مصراً على موقفه والحكومة تضع السياسات العامة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد وما يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان على مختلف الصعد. واستند الرئيس عون في دعوته إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.

وكالة الأناضول

أردوغان يجري زيارة تفقدية لولاية قسطمونو المتضررة من السيول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جولة تفقدية في قضاء بوزقورت بولاية قسطمونو (شمال)، التي شهدت مؤخراً سيولاً وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة. وذكر مراسل الأناضول، أن أردوغان قدم إلى مركز العمليات المتنقل لقوات الدرك الذي تم تشكيله في القضاء، وترأس فيه اجتماعا تنسيقيا. وعقب الاجتماع أجرى الرئيس زيارة تفقدية إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في القضاء، وتبادل أطراف الحديث مع المتضررين، وتمنى السلامة لهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بريطانيا: لا ندرس التدخل العسكري في أفغانستان

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن مسألة التدخل العسكري في الوضع الجاري في أفغانستان ليست قيد الدراسة. وقال جونسون لشبكة "سكاي نيوز" عقب اجتماع حكومي لبحث الوضع الأفغاني: "أعتقد أن فكرة التدخل العسكري لم يتم النظر فيها الآن". في الوقت نفسه، ورداً على سؤال حول إمكانية عودة الجيش البريطاني إلى أفغانستان، قال إنه "يجب على المرء أن يكون واقعيا" بشأن قدرة بريطانيا العظمى أو أي قوة أخرى على استخدام التدخل العسكري في الوضع.