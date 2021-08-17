الجزيرة - السعودية

اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي)

اختتمت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة والذي نفذ في مياه الخليج العربي. ‎وبمناسبة اختتام مناورات التمرين أوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أنه قد تم تنفيذ مناورات عدة من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزاورق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق.

‎وفي ختام تصريحه دعا قائد الأسطول الشرقي الله أن يديم الأمن والاستقرار على البلدين الصديقين.

القدس - فلسطين

بايدن يعتزم مخاطبة الأميركيين قريباً بشان أفغانستان

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطبة الأميركيين قريباً بشأن أفغانستان وفق ما أفاد الإثنين مستشاره للأمن القومي، في حين يواجه سيّد البيت الأبيض انتقادات حادة على خلفية سيطرة طالبان على كابول وسقوط الحكومة الأفغانية.

وصرّح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان خلال مقابلة أجرتها معه محطة "ايه.بي.سي" التلفزيونية بأن الأميركيين "سيسمعون قريبا ما سيقوله الرئيس. إنه يتشاور حاليا مع فريقه للأمن القومي"، مؤكدا أن بايدن “يبذل جهودًا كبيرة". ولم يحدد سوليفان الموعد الذي سيتحدث فيه الرئيس ولا كيفية إصداره للتصريحات، علما بأن بايدن أمضى نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد الرئاسي ومن المقرر أن يبقى هناك حتى منتصف الأسبوع.

الاتحاد - الإمارات

الإنتربول يصدر تحذيراً عالمياً بشأن لقاحات "كورونا"

أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تحذيراً عالمياً من استهداف محتالين للحكومات من خلال جرائم احتيال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وقال (الإنتربول) إنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضاً لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم. ووفقاً للبيان، عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات. ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين، وكذلك بالهاتف.

كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الأمين العام يورجن ستوك "حتى عندما تفشل محاولة احتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة، وأيضاً في حالة التحذير الذي أصدره الإنتربول، لتحذير سلطات إنفاذ القانون إزاء هذه التهديدات".