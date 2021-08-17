الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية قواها بأنّ دول الخارج التي تريد أن تجري الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها، تدفع في اتجاه ولادة الحكومة حالياً لكي تتمكّن هذه الأخيرة من مواكبتها في آذار المقبل، على ما يُفترض، أمّا بقاء الحكومة الحالية فقد يؤجّل الإنتخابات خصوصاً وأنّ رئيسها يرفض الدعوة الى أي جلسة وزارية خشية اتهامه بخرق الدستور، رغم أنّ حكومات تصريف أعمال سابقة، عقدت جلسات وزارية عدّة اتخذت خلالها قرارات مصيرية وغير مصيرية ومن بينها حكومة الرئيس المكلّف الحالي.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت كان الاعتقاد سائداً لدى المطلعين على الطبخة الحكومية أنّ الدخان الأبيض لن يتصاعد من مدخنة الحكومة إلّا بعد الانتقال رسمياً إلى مربّع ما بعد رفع الدعم بشكل رسمي، أي بعد تثبيت الأسعار وفق سعر الدولار في السوق الموازية كي لا تتحمل الحكومة الجديدة وزر هذا الانفجار الذي قد يطيحها.