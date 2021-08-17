الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية: نسبة تشكيل الحكومة أكثر من نسبة الاعتذار

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. وبعد اللقاء قال ميقاتي: "تطرقنا في البحث مع فخامة الرئيس، الى الكارثة الكبيرة التي شهدتها عكار بالأمس، وأتقدم مجددا بأحر التعازي لاهالي الضحايا، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل والتام بإذن الله. بالطبع، ستسألونني عن الحكومة. نحاول حل موضوع الحكومة بطريقة تلائم الجميع، وأن تكون حكومة قادرة على مواجهة الواقع الحالي في لبنان. نعلم جميعا الصعوبات، ونعلم أنه يجب أن نكون جميعا يدا واحدة، وهذا ما أريده، وأن تتضافر الجهود قدر المستطاع لان نقوم في هذه الحكومة، بالواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تنتظرنا. حصل اليوم حديث بالعمق، وسيكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع، وان شاء الله، كما سبق وقلت في احدى المرات: نحكم على الأمور بخواتيمها".

وكالة الأناضول

البنتاغون: تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعليق كافة الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابل حتى إشعار آخر.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة، في بيان، مقتل 7 مسلحين بنيران جنود أمريكيين في مطار كابل حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس". وعلقت الولايات المتحدة رحلات الإجلاء في أعقاب اندلاع فوضى عارمة في مطار كابل، ينما يحاول عدد من الأفغان مغادرة بلادهم بعدما أعلنت طالبان سيطرتها على أفغانستان. وفي السياق، أشارت البنتاغون إلى إرسالها كتيبة جديدة من الجنود الأمريكيين إلى مطار كابل لاحتواء الأوضاع المضطربة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف وبلينكين يناقشان الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ناقش الوضع في أفغانستان مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، على خلفية ما يحدث حاليا في البلاد، بعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني وسيطرة طالبان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الطرفان الوضع في أفغانستان بعد فرار رئيس الدولة من البلاد، وانهيار أعضاء الحكومة الحالية والتغير الفعلي للنظام".

وأضاف البيان: "أبلغ لافروف نظيره عن التقييمات الروسية للوضع وعن اتصالات السفارة الروسية بممثلي جميع القوى السياسية الرئيسية في أفغانستان من أجل المساعدة في ضمان الاستقرار والقانون والنظام".