عملية سلام من أجل اليمن - ألكسندرا ستارك – 16/8/2021

قالت: واجه اليمن ما يكفي من العوائق التي تقف حائلًا أمام السلام، ولذلك إذا لم تشارك جميع الأطراف في عملية السلام، فقد يقضي ذلك على الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب. وفي هذا الإطار، كتبت سيفرين أوتيسير أن السلام يكون أكثر استدامة حين يعمد الأفرقاء الدوليون، الذين غالبًا ما يكونون غير عارفين جيدًا بالظروف على الأرض أو بوجود مؤسسات محلية لبناء السلام، إلى تمكين المواطنين المحليين بدلًا من محاولة فرض السلام من الخارج. وقالت لعلها الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي لعقد "صفقة كبرى" في اليمن قبل أن تصبح الوحدة الوطنية أمرًا مستحيلًا بسبب التفكك والانقسام. وعلى الأفرقاء الدوليين أن ينتهزوا هذه الفرصة من خلال الدفع نحو مفاوضات أكثر إشراكًا لمختلف الأطراف.

ما هي الأسباب وراء طلب بايدن الابتعاد عن سياسة الطاقة الخضراء والدعوة إلى إنتاج المزيد من النفط؟ -سايمون هندرسون – 16/8/2021

أوضح أنه وفقاً لبيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يشعر البيت الأبيض بالقلق بشأن "الحاجة إلى أسواق طاقة عالمية موثوقة ومستقرة". ويثير الإعلان العديد من الأسئلة الجيوسياسية المحرجة، لكن عوامل السوق قد تجعل الضغط الأمريكي موضع نقاش في النهاية.

ليبيا بين الاستحقاق الانتخابي والابتزاز العسكري والسياسي لحفتر – 13/8/2021

تتعدّد مظاهر تعطيل المسار التمهيدي للانتخابات الليبية نهاية هذا العام، كتعطيل تمرير الميزانية وتهديد رئيس الحكومة من إجراء الاجتماع الوزاري ببنغازي وسياسة الابتزاز البرلماني فيما يخص المناصب السيادية والهجوم على الجنوب، تُعتبر كلها مطبات حقيقية تواجه حكومة الوحدة الوطنية، في تمشٍّ موازٍ ليس بالجديد عن اللواء المتمرد خليفة حفتر، يراوح فيه بين التفاوض والهجوم، حسب وضعه الميداني. في المقابل تتعامل طرابلس بطريقة الدفاع لا الهجوم لذلك غالبا ما تعطي الثقة في المفاوضات لكنها تتعرض للغدر آخر لحظة، وذلك منذ بدء الانقلاب من بنغازي وحتى درنة إلى الجنوب وحتى غريان التي تسلل منها الى العاصمة الصيف قبل الماضي، وها هو يواصل تمرده من جديد بالتصرف في المنطقتين الشرقية والجنوبية باقتحام سبها، وكأنه لا توجد حكومة وحدة وطنية، اعترف بها شخصيا، ووضع مسلحيه تحت إمرة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، بل مضى في ترقية أفراده في لجنة الخمسة بالتزامن مع إعلان عملية عسكرية انطلاقا من عاصمة الجنوب سبها إلى الحدود مع الجزائر وحتى الجنوب الغربي. يأتي ذلك قبيل الانتخابات مما يعزز الشكوك في رغبة حفتر في الاستئثار بأصوات غالبية الدوائر الانتخابية التي تحت سيطرته، فضلا عن الاستفزاز العسكري لقوات المنطقة الغربية، بينما يتواصل تحشيد المرتزقة ما يتعارض مع دعوات إخراجها، رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل لطرابلس وبنغازي بعد لقائه حفتر لساعتين. ذلك ما أعاد مجددا طرح موضوع المرتزقة المنتشرين في الجنوب في علاقة بعملية حفتر واقتراح ماكرون باخراج المرتزقة الأجانب والبداية باخراج القوات التركية وهو الموضوع الشائك الذي تم تناوله في لقاء برلين الثاني.