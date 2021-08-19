TL

في لبنان ترك الأمر للغوغاء من التجار الفجار على اختلاف ربتهم، فاحتكروا وخزنوا وهربوا طمعا بربح غير مشروع، فشلوا اقتصاد البلاد وبدلا من أن يحترق البنزين في محركات عجلة الإنتاج أخفي في خزانات التليل، فحرق أجساد الشبان الأبرياء أو هرب عبر الحدود، فحرق دولارات الدعم وقلوب المواطنين، أو بيع بسوق سوداء فحرق جيوبهم، وإن وزع على المستهلكين لحرق ساعات وأياما من أعمار الناس وكراماتهم في طوابير الانتظار.

المنار

بين جدول أسعار المحروقات المفقودة، وجدول مواعيد إنتاج الحكومة الموعودة، يقف اللبنانيون في طوابير الانتظار.

وان كانت الايجابية ما زالت سمة المشهد الحكومي - إن سابق المعنيون الوقت، فهي لا تعني الاستغراق أو الاستسلام للتفاصيل وتراكماتها.

nbn

الملف الحكومي في مرحلة المخاض، فهل تبصر الحكومة النور خلال هذا الأسبوع في ظل ضغط توالد الأزمات الداخلية؟.

mtv

لا لقاء في المبدأ اليوم، اذ انه يوم عطلة رسمية لمناسبة ذكرى عاشوراء، والجمعة سينشغل الوسط السياسي بالجلسة التي يعقدها مجلس النواب للبحث في رسالة رئيس الجمهورية حول رفع الدعم. وهذا يعني مبدئيا، ان الاسبوع الحالي، لن يشهد ولادة الحكومة المنتظرة.

NTV

قالت معلومات الجديد إن شقير حمل معه اقتراحات لتنقيح المسودة الوزارية، ثم غاب ثلاث ساعات قبل أن يعود للاجتماع بميقاتي عصرا، لأن الرئيس المكلف استشعر ثلثا معطلا كامنا بين المطالب بالأسماء والحقائب، ليعود التأليف إلى ما دون الصفر.

علما أن ميقاتي كان مستعدا لزيارة القصر وإعلان التشكيلة في حال وافق رئيس الجمهورية على السير في اللائحة المعدة.

OTV

ان اللبنانيون الذين كادوا يكفرون اليوم بفعل زحمة السير الخانقة وغير المسبوقة، الناتجة عن طوابير المحروقات الأطول منذ بدء الأزمة، توقفت غالبيتهم عن الاهتمام بأخبار السياسة المحلية الضيقة منذ مدة طويلة، وإذا تابعوها، "طنشوا" عن تفاصيلها المملة، التي لم توصل على الأقل منذ استقالة الرئيس حسان دياب قبل عام تقريبا، إلا إلى مزيد من التدهور والانهيار.

LBC

عادت الامور للبحث مجددا، فالرئيس ميقاتي يريد اعادة درس الاسماء وأي تبديل لها سيؤدي لاعادة البحث فيها كلها ومع كل الافرقاء، وضمنا رئيس الجمهورية. طرح الاسماء والتداول بها بين عون وميقاتي طبيعي في مرحلة التأليف، لكن في وضع كارثي كالذي نحن فيه، يصبح اي تأجيل خطيرا، ويدخل معه الحكومة الى العناية الفائقة، فهي اما تخرج الى العلن في غضون ايام قليلة جدا، واما يتقدم اعتذار الرئيس ميقاتي عن التأليف على التأليف.

الميادين

شدد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، ​جوزيب بوريل​، أنه على ​الاتحاد الأوروبي​ إجراء محادثات مع ​طالبان​ في ​أفغانستان​، مشيرًا أن "الحركة انتصرت بهذه السرعة لأنها خلقت جوًا من الرعب بين المواطنين".

الجزيرة

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أن ​المملكة المتحدة​ ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني "على المدى الطويل"، بينهم 5 آلاف في السنة الأولى. وأوضح "اننا نحن مدينون لجميع الذين عملوا معنا لجعل ​أفغانستان​ أفضل على مدار السنوات العشرين الماضية، والعديد منهم، وبخاصة النساء، بحاجة ماسة إلى مساعدتنا".

العربية

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جيك سوليفان​، أن ​الولايات المتحدة​ ملتزمة بإنجاز عملية الإجلاء من ​أفغانستان​، مشدداً على أن التركيز الآن منصبّ على الإجلاء "بأسرع وقت ممكن"، مشددا على أنه من السابق لأوانه أن تتم الإجابة عمّا إذا كانت ​طالبان​ "​حكومة​ شرعية".