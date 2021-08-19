لبنان الحر

حذّر الدكتور عبد الرحمن البزري من تلكوء مصرف لبنان في فتح الإعتمادات الضرورية المتعلقة ببعض ‏الأدوية المُزمنة وخصوصاً تلك المرتبطة بإلتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض المُشابهة يُشكّل خطراً ‏على المرضى ويؤدي إلى صعوبة علاجهم مستقبلياً وتراجع وضعهم الصحي، خصوصاً وأن هذه الأدوية ‏يجب أن تُعطى بشكل يومي ومستمر ومنتظم.‏

صوت لبنان

تمنى عضو "​حزب الكتائب​ اللبنانية" النائب المستقيل ​إلياس حنكش، "الشفاء العاجل للمصابين في إنفجار ​عكار​، ونصلي لهم ولأرواح كل الضحايا الذين سقطوا بسبب ​الفساد​ وسوء الإدارة". وأوضح "أننا إعتقدنا أنهم سيخجلون من المجاهرة بالحصص لكن ما زلنا نرى أبشع أنواع ​المحاصصة​ في ​الحكومة​ التي يعمل على تشكيلها اليوم، والتصاريح التي نسمعها غير معقولة".

radio orient

وصل الامين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري، إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد يضم المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا ابو زينب، مديرة العلاقات الدولية لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري روعة الحاراتي، منسق عام تركيا في التيار رامي محفوض وبهاء شحادة من مكتب الأمين العام.

اذاعة النور

بحث ​وزير المالية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​، مع رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​، في المطالب​ التي تتعلق بالجامعة، لاسيما ضرورة زيادة ​موازنة​ الجامعة نظراً لفقدان القدرة الشرائية لموظفيها وأساتذتها وانعدام القدرة التشغيلية مع فرق سعر الصرف.

صوت المدى

أبلغ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، الممثلة ​الجديدة​ للجنة ​الصليب الأحمر الدولي​ في ​لبنان​ سيمون اشلمان، امتنان لبنان للدور الذي تقوم به اللجنة في تقديم ​الدعم​ والمساعدة في الظروف الصعبة الراهنة، وتمنّى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.