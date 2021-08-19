أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بأن وزير المخابرات المصرية عباس كامل التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنيت حاملاً إليه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الاسابيع المقبلة. واضاف البيان ان اللقاء استعرض الابعاد السياسية والامنية والاقتصادية للعلاقات الاسرائلية المصرية وانه تم بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الاوضاع الامنية ازاء قطاع غزة.

قالت مصادر في تل ابيب ان محادثات وزير المخابرات المصرية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ثم مع وزير الامن بينى غانتس وقادة المخابرات الاسرائيلية تطرقت الى القضايا الشائكة في الموضوع الفلسطيني وتفادى تدهور الاوضاع ووقوع انفجار امني جديد.

قال مسؤل امني مقرب من مكتب وزير الامن الاسرائيلي، بينين غانتس، أمس الاربعاء، انه وافق على طلب حلفائه من حزب "يمينا" وقرر اعادة النظر في المصادقه على اعمال بناء لصالح الفلسطينيين في مناطق التي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي.

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه رفض في وقت سابق اقتراحاً أميركياً بتطبيق النموذج الافغاني على الفلسطينيين.