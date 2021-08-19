شهدت جلال اباد شرق افغانستان مواجهة بين مقاتلي طالبان ومواطنين رفعوا اعلام افغانستان وحاولوا زرعها مكان اعلام الحركة في ميدان بالمدينة، واسفرت المواجهة عن مقتل 4 محتجين وجرح 10 آخرين.

نقلت وكالة رويترز عن وحيد الله هاشمي المقرب الى هيئة صنع القرار في "طالبان" ان افغانستان قد يحكمها مجلس حاكم.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان بلاده ستستقبل الاف اللاجئين الافغان وستحكم على نظام "طالبان" بناء على افعاله وليس على اقواله.

تواصلت عمليات اجلاء دبلوماسيين واجانب وافغان من كابول منذ سقوطها في ايدي طالبان.

قال الرئيس الافغاني السابق اشرف غني، أمس، بعدما أعلنت الامارات استضافته لاعتبارات انسانية، انه اضطر لمغادرة بلاده للحيلولة دون اراقة الدماء ولتجنب كارثة كبرى.

جمّدت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الاحتياطات الافغانية البالغة 9,5 مليار دولار لمنع وصول "طالبان" الى تلك الاموال.

نفت الولايات المتحدة وجود اتفاق مع تركيا بشأن استيعاب المهاجرين واللاجئين من افغانستان.

أعلن سلاح الجو الأميركي بدء تحقيق في مقتل مدنيين افغانيين سقطا من طائرة نقل عسكرية بعد اقلاعها من مطار العاصمة الاثنين.