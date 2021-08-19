كشفت مصادر ساسية في رام الله ان المحادثات بين وزير المخابرات المصرية عباس كامل والرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت قضية المصالحة الفلسطينيه وكيفية التقدم بها في مرحلة ما بعد الغاء الانتخابات.

أعلن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح انه قدم الى البرلمان العراقي اول مشروع قانون عقوبات يطوى حقبة 50 عاماً من الديكتاتورية.

قال المرصد السوري لحقوق الانسان أن القصف الصاروخي على مدينة عفرين الخاضعه لنفوذ القوات التركيه ادت الى مقتل أربعة اشخاص واصابة ستت آخرين بجروح فيما ارتفع عدد الخسائر البشريه نتيجة القصف المدفعي التركي على ريف الحسكة.

دان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين، من دون الاشارة إلى تركيا.

أعلنت خلية الاعلام الامني الحكومية في العراق امس، توجيه ضرية جوية لأوكار تنظيم "داعش" شمال البلاد.

تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبة اجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في موعدها المقرر نهاية العام الحالي.

قال وزير الدفاع التركي ان قوات بلاده ستواصل البقاء في ليبيا في اطار دعمها للأشقاء الليبيين في قضيتهم المحقه وفق مبدأ "ليبيا لليبيين".