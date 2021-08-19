الجمهورية/ ندى الملاّح البستان

قالت إنّه في سياق الأزمة السياسيّة - الاقتصاديّة التي تجتاح لبنان، تبرز مهمّة الحصول على الكهرباء هاجساً وجوديّاً عند كلّ لبنانيّ، سواء أكان فقيراً يريد أن يُنير بيته ويحفظ بعض الأطعمة ويبقى على تواصل عبر الانترنت الذي أصبح من أساسيّات الحياة الكريمة، أم كان غنيّاً يريد لمعامله ومنشآته أن تعمل بوجهٍ اعتياديّ، كي تدور عجلة الإنتاج والاستثمار أسوةً بأيّ صاحب عمل في أيّ دولة، ولو كانت من دول العالم الثالث. وأضافت أنّه وفي عين عاصفة الطاقة الكهربائيّة، ثمّة عاصفة تشتدّ اليوم في أذهان العائلات اللبنانيّة مع اقتراب العام المدرسيّ والجامعيّ، فبعد انقطاع الحضور الذي قاربَ السنة والنصف بسبب جائحة كورونا، كيف يعود التلامذة إلى المدارس؟ كيف يتنقّلون مع غلاء المشتقّات النفطيّة؟ كيف يستدفئون؟ كيف يتصفّحون المواقع الإلكترونيّة ويتعلّمون عن بعد؟ من يتحمّل تكلفة الحواسيب المحمولة؟ وهل باتت الدراسة أمراً ثانويّاً؟ أم هي لأصحاب الامتيازات وحسب؟ وهل التسرّب المدرسيّ لا يولّد خطراً اجتماعيّاً مضاعفاً؟

نداء الوطن/ كلير شكر

تحدّثت عن البطاقة التمويلية وقالت يفترض بالبطاقة التمويلية أن تسبق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية، لكي تمتصّ نقمة الناس حين يدركون أنّ الحدّ الأدنى للأجور بات يساوي صفيحتيّ بنزين لا أكثر، ونقلت عن مصادر وزير الشؤون الاجتماعية تأكيدها بأنّ إطلاق البطاقة ينتظر فقط الانتهاء من الخطوات العملانية التي هي المرحلة الأخيرة، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يتقدم أكثر من 800 الف أسرة، يفترض توحيد البيانات وترتيبها وتنقيحها لإحالة حوالى 200 ألف أسرة إلى البرنامج الأشد فقراً، ليستفيد حوالى 500 ألف أسرة من البطاقة التمويلية، ولذا يفترض أن تكون الآلية شديدة الدقّة لمنع الازدواجية والاستفادة من أكثر من برنامج. وتجزم بأنّ إطلاق البطاقة لن يحصل قبل الانتهاء من هذه الاجراءات، مشيرةً إلى أنّ الخلاف حول العملة التي ستعتمد لن يكون عائقاً أمام البطاقة، لأنّ الدولار سيكون وفق سعر السوق الموازية.

اللواء/ عمر البردان

تحدّث عن موضوع الحكومة وقال إنّه ليس هناك ما يؤشر جدياً إلى قرب ولادة الحكومة، بالرغم من الأجواء الإيجابية التي ظللت لقاءات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، باعتبار أن هناك عقداً لم تذلل بعد وما زالت تؤخر الولادة الحكومية التي تحتاج إلى جهود إضافية، ريثما يحصل توافق كامل على توزيع الحقائب والأسماء، مع أنه يمكن القول إنّ الكثير من العراقيل قد جرى تذليلها، نتيجة اللقاءات التي عقدها الرئيسان عون وميقاتي. وتناول الزيارة التي سيقوم بها مسؤول أميركي إلى بيروت في الأيام المقبلة، والتي سيشدد من خلالها على ان الاستقرار السياسي اساسي لمنع اي انهيار اضافي دراماتيكي للأوضاع في لبنان. وفي هذا السياق، تلفت أوساط سياسية الى ان اللقاءات التي سيجريها الضيف الاميركي ستحمل العناوين التي تحدّثت عنها السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد لقائها كلاً من الرئيسين عون وميقاتي. والجدير ذكره ان الزيارة تأتي عشية دفعة عقوبات جديدة تعتزم واشنطن اصدارها في حق مسؤولين لبنانيين، وهذه الاجواء الضاغطة ستنعكس حكماً على مضمون محادثاته مع مضيفيه اللبنانيين.