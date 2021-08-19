الوكالة الوطنية للإعلام

طائرة إسعاف تركية أجلت مصابين بانفجار التليل وزير الصحة: مبادرة إنسانية بامتياز أولوسوي: علاقات اخوة تجمع بلدينا

أجلت طائرة إسعاف تركية، بعد ظهر يوم أمس، من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، مصابين بانفجار التليل، واشرف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن والسفير التركي علي برش أولوسوي على عملية الإجلاء، بحضور مستشار وزير الصحة حسين محيدلي.

وألقى حسن كلمة شكر فيها لـ "السفير التركي في لبنان، ومن خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية ووزير الصحة التركي والشعب التركي، الاهتمام والمشاعر الصادقة تجاه اللبنانيين عموما، في هذه الأزمة وفي كل الأزمات التي مرت"، لافتا إلى "سرعة تلبيتهم واطلاق هذه المبادرة".

وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا مستعدة لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي يوم أمس، بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أنه تناول مع الجانب الإثيوبي التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. وشدّد على أن تركيا تولي أهمية لسلام واستقرار ووحدة إثيوبيا التي تتمتع بموقع استراتيجي وهام.

وأضاف: "نولي أهمية كبيرة لحل المشاكل القائمة في إطار ضبط النفس، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكّد أن تفاقم الوضع سيؤثر سلبًا على جميع دول المنطقة. ولفت إلى أن التوتر في منطقة الفشقة بين أصدقائنا السودان وإثيوبيا كان مطروحًا على جدول أعمال اللقاء اليوم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السفير الروسي في كابول: روسيا مستعدة لكل السيناريوهات

أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف يوم أمس، أن لدى موسكو خطط مختلفة في حال حدوث أي تطورات جديدة في أفغانستان.

وقال السفير الروسي، على قناة "روسيا 24" الروسية: لدينا خطط مختلفة. ونحن جاهزون لسيناريوهات مختلفة. لكننا واقعيون، نتصرف وفقًا للظروف، ووفقًا لما لدينا الآن".

وأضاف جيرنوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى روسيا والسفارة على وجه الخصوص "خطة بديلة": أؤكد لكم أننا لا نستخلص أي استنتاجات، ما زال الوقت مبكرا. أنه اليوم الثالث فقط "يقصد من تاريخ دخول طالبان إلى كابل".