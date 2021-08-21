TL

أكدت أوساط القصر أن إجتماعا سيعقد اليوم بين عون وميقاتي، بقيت عقدة الداخلية مستعصية، إلى جانب ولادة عقد أخرى بفعل مرور أيام التكليف والتشاور من دون نتيجة، وكأن الأمور تعود إلى المربع الأول في عملية التشكيل الحكومي.

المنار

في الاجواء السياسية رسائل كثيرة تطايرت من جلسة مجلس النواب المخصصة لقراءة رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس حول قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، فكانت الخلاصة بحسب الرئيس نبيه بري ان الحل بتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت وكذلك الاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار.

nbn

في إنتظار أن تترجم الأقوال الإيجابية بالأفعال التشكيلية حكوميا، تتجه الأنظار بالتوازي إلى موعد جديد للقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وإلى ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب لتلاوة رسالة الرئاسة الأولى من موقف، اعتبر أن الحل يكون في تشكيل حكومة جديدة والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية، وتحرير السوق من الاحتكار.

mtv

حكوميا، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وقعا ضحية التفاؤل المفرط الذي زرعاه بالنسبة الى تشكيل الحكومة، قبل ان يتبين انه تفاؤل كاذب لا يرتكز على معطيات واقعية وعملية. والواضح ان ميقاتي عاد واصطدم عند ساعة الحقيقة بالشروط التي اصطدم بها من قبله مصطفى اديب وسعد الحريري.

NTV

أما السباق بين السفن الإيرانية والأنواء الأميركية فلم تتضح معالمه بعد فيما أبقت السفيرة دورثي شيا المساعدات للبنان عبر الأردن ومصر في إطار مبدئي غير حاسم وربما يخضع لرياح الشروط وبين رايات السفن فإن الرئيس نجيب ميقاتي لم يرفع بعد الراية البيضاء ولم يعلن استسلامه ..

OTV

في كل الاحوال، خلص رئيس التيار الوطني الحر، لا يمكن ان نخذل الناس بالقول إن المجلس النيابي يجتمع شكلا احتراما للدستور، من دون ان يتخذ ما يجب من قرار او اجراء لمعالجة المصيبة، والا يكون المجلس تخلى عن دوره، ونحن كأقلية نيابية فيه، علينا ان نرى اذا كان بقاؤنا مجديا واذا صار تقصير ولايته واجراء انتخابات مبكرة او الاعتكاف، واجبا.

LBC

في ملف باخرة المازوت الإيرانية التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، صمت رسمي مطبق حيالها، فهل هو تسليم بكل قرار يتخذه حزب الله ؟

في المقابل، ما هو مصير ما اقترحته السفيرة الأميركية من استجرار للكهرباء من الأردن عبر سوريا؟ أيضا لا جواب .

في المحصلة، أسبوع محفوف بالأسئلة، فهل من أجوبة الأسبوع المقبل ؟ سؤال يسأل لكن ليس بالضرورة أن تكون هناك أجوبة .

الميادين

أعلن ​البيت الأبيض​ ان الولايات المتحدة الاميركية أجلت نحو 3000 شخص من مطار كابول على متن 16 رحلة ​​​​​​.

الجزيرة

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي، ​ايمانويل ماكرون​، دعا نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال محادثة هاتفية لإطلاق سراح المعارض الروسي ​أليكسي نافالني​.

العربية

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "غايتنا الأساسيّة تحقيق الأمن والاستقرار في ​أفغانستان​، ولأجل ذلك سنتواصل مع الحكومة الّتي ستشكّلها حركة "طالبان" إن استدعى الأمر ذلك". وردًّا على مزاعم المعارضة التركيّة بشأن وجود 1,5 مليون مهاجر أفغاني في البلاد، نفى "بشدّة" تلك المزاعم، مؤكّدًا أنّها "محض أكاذيب".