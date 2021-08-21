لبنان الحر

أبلغ ​الرئيس ميشال عون​ المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ جوانا رونيسكا أنّ اختراق ​الطائرات الإسرائيلية​ ليل أمس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 ما يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له".

صوت لبنان

رأى النائب ​جميل السيد​ أن الذين إنتفضوا على باخرة النفط حتى قبل أن تتحرك من ​إيران​، وربطوا ألسنتهم عندما عربدَت الطائرات الإسرائيلية فوق ​بيروت​ ليلاً، هؤلاء تجّار سيادة، كلما تعرّضوا للمقاومة إرتفع سعرهم في الخارج! لو سماحة السيد بيصالح إسرائيل، ليصير سعرهم أرخص من الفجل، وليوقفوا بالصف ع باب الضاحية.

radio orient

علّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فيصل الصايغ​ على ​الملف الحكومي​ قائلا: "آخذين في الاعتبار المأساة التي يعاني منها اللبنانيون بانقطاع سُبل الحياة الطبيعية الكريمة، من غذاء و​كهرباء​ ودواء ومازوت وبنزين وغيرها، أعتقد أنه ليس الوقت المناسب لرسائل "من فوق" وإضاعة الوقت بتفسيرها وتحليلها، فالجهد الحقيقي يجب أن ينصبّ على تشكيل حكومة جديدة تصدر ​البطاقة التمويلية​ للأُسر بالتوازي مع رفع الدعم عن السلع، وتخفف عن اللبنانيين ما يعيشونه من إذلالٍ وإهانات".

اذاعة النور

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة ان التأخير في ​تشكيل الحكومة​ لا يبشر بالخير وتنعكس سلباً على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واستغرب البطء في حسم هذا الملف، متسائلاً "ما هي معوقات التأليف؟ وهل التمسك بالثلث الضامن لدى بعض الافرقاء ينقذ البلد ويوقف انهياره؟".

صوت المدى

اعتبر النائب ​سيمون ابي رميا​ "أننا كنا نتمنى الا نرى المشاهد على محطات البنزين والافران وهي كارثية ومأساوية ولم نكن نتخيل اننا سنعيش هذا الواقع في لبنان، لكن هناك ظروف داخلية وخارجية ضاغطة ادت الى هذه المأساة".