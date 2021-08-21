أعلنت واشنطن عن تشكيكها في "نوايا" إيران إزاء المفاوضات النووية في فيينا بغرض العودة إلى اتفاق عام 2015، وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، الذي كلفه الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، إنه لا يتمتع بثقة كبيرة في نجاحه في مهمته. ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأميركية عن مالي في مقابلة حصرية معه في مكتبه بوزارة الخارجية، قوله إن نتيجة المفاوضات النووية مع إيران "عبارة عن علامة استفهام كبيرة"، موضحاً أن العودة إلى الاتفاق متعدد الجنسيات ليس بالأمر الذي تستطيع واشنطن السيطرة عليه بالكامل.

أعلن المكتب الصحافي في الكرملين، بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما أكدا رغبتهما في استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وأوضح الإعلان الروسي أن الرئيسين شددا على أن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، تعد عاملاً جوهرياً على مسار منع الانتشار النووي.

عكست جولة المحادثات المطولة التي أجراها أمس، الرئيس فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل درجة الأهمية التي توليها موسكو للعلاقات مع الجانب الألماني، رغم تراكم الملفات الخلافية. وحظيت ميركل باستقبال دافئ في الكرملين الذي تزوره للمرة الأخيرة قبل مغادرة منصبها الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن الزيارة وُصفت بأنها "وداعية"، لكن أجندة اللقاء كانت حافلة بمناقشات رزمة واسعة من الملفات، في تحضير - كما قال مسؤولون روس - للمرحلة الجديدة من علاقات موسكو مع القيادة الألمانية المقبلة.

شهدت كابول، في يوم الجمعة الأول بعد سقوطها في أيدي حركة "طالبان"، ظهوراً لافتاً لعدد من قياديي الحركة في عدد من مساجد العاصمة الأفغانية، فيما ساد غموض الوضع في وادي بنجشير شمال كابول، حيث تتمركز مجموعات مسلحة مناوئة لـ"طالبان" لكنها محاصرة من كل جانب.

استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاجتماع المرتقب لمجموعة الدول السبع المفترض أن ينعقد "عن بعد" الأسبوع المقبل بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بسلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى، تناولت الرئيسين الروسي والأميركي، ورئيسي الوزراء الإيطالي والبريطاني، إضافة إلى المستشارة الألمانية ومسؤولين أوروبيين آخرين. وأفيد بأن ماكرون شدد، في اتصالاته، على "ضرورة التعاون الوثيق" في إطار الاتحاد الأوروبي، ليس فقط بالنسبة لإتمام عملية إجلاء المواطنين الأوروبيين وغيرهم من الأفغان، لكن خصوصاً من أجل "تدارك النتائج المترتبة على الأزمة الأفغانية".

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الجمعة)، أن بلاده تستضيف حوالي 300 ألف مهاجر أفغاني، وأعرب عن استعداده للتباحث مع حركة "طالبان".

تواصلت، أمس (الجمعة)، عمليات إجلاء الأجانب والأفغان الذين كانوا يتعاونون مع القوات الأجنبية، من مطار كابول.

ظهر قادة بارزون في حركة "طالبان" في عدد من مساجد العاصمة الأفغانية، أمس، في صلاة الجمعة الأولى من دخول مقاتلي الحركة إلى كابول الأحد الماضي. وبرز من بين هؤلاء خليل الرحمن حقاني، شقيق جلال الدين حقاني القائد الشهير خلال حقبة "الجهاد" ضد الاحتلال السوفياتي. وخليل الرحمن مطلوب أميركياً بتهم إرهاب، وثمة مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.

أعلن الجيش المالي، أن 15 على الأقل من جنوده قُتلوا في هجوم إرهابي استهدف دورية للجيش كانت تتحرك وسط البلاد، فيما يبدو أنه عملية من تنفيذ إحدى الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب"، رغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.