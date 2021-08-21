أعلنت السلطات السورية أنّ "وسائط دفاعنا الجوّي تصدّت لعدوان إسرائيل، وأسقطت معظمها"، في وقت أفاد فيه "المرصد السوري لحقوق الانسان" بأنّ "صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ(حزب الله) اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي وأدى ذلك الى مقتل اربعة عناصر على الاقل".

قالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان لها إن سفيرها المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وجه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعوة لجميع الأطراف في ليبيا بالامتناع عن أي تعبئة، قد يُنظر إليها على أنها تصعيد، من شأنه أن يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، مساء أول من أمس، بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحث المجتمع الدولي على معاقبة تركيا، وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا.

أعلن العراق أنه في صدد وضع خطط جديدة تستهدف تأمين أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي التي تسلك في الغالب الطريق الرابط بين موانئ العراق الجنوبية في البصرة إلى أماكنها شمال وشمال غرب العراق.

أصيب أكثر من 200 فلسطيني، أحدهم بالرصاص الحي، والعشرات بالضرب أو بحالات اختناق بالغاز، خلال المسيرات الأسبوعية التي ينظمونها بعد صلاة الجمعة، والتي تقمعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

أكد مسؤول في حماس أن الحركة توافق على مضمون الاتفاق الذي وقعت عليه كل من قطر وهيئة الامم المتحدة حول المنحة المالية لقطاع غزة مع أنه لا يتضمن رواتب موظفي حكومة غزة.