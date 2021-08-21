الديار/ دوللي بشعلاني

قالت تواصلت اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لإنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، رغم حديث البعض عن ترحيل البتّ في تأليف الحكومة الى الأسبوع المقبل. وأضافت أنّه إذا تسارعت اللقاءات وجرى التوافق على الأسماء التي يجري جوجلتها حالياً، فإنّه من المفترض أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً لجهة ولادة الحكومة أو الاعتذار عن التكليف في حال تعثّرها. ونقلت عن مصادر سياسية مطّلعة قولها إن استمرار المشاورات بين الرئيس عون وميقاتي خلال عطلة عاشوراء وانعقاد الجلسة العامّة لمجلس الوزراء، يؤكّد على النيات الفعلية لدى الرئيسين لتشكيل الحكومة. وشدّدت المصادر على أنّ الرئيس عون هو أكثر من يريد ولادة الحكومة لإنقاذ عهده من خلال وضع لبنان على سكّة الإصلاحات، على أن يستكمل الرئيس الجديد إنجازها بالكامل، فيما ميقاتي الذي وافق على هذه المهمّة يودّ أيضاً تذليل كلّ العقبات من أمام حكومته الجديدة لكي يتمكّن من إنقاذ البلد ومن معالجة الكوارث التي تلمّ به. وختمت قائلةً من هنا، فإنّ منسوب التفاؤل لا يزال يتمايل صعوداً وهبوطاً، على ما أضافت المصادر عينها، ليبقى تفاؤلاً حذراً. فالشعب اللبناني لم يعد يُصدّق بأنّ الحكومة ستُشكّل خلال أيّام، إلاّ بعد صدور المراسيم ذات الصلة. فولادة الحكومة باتت أكثر من ضرورية، وخصوصاً أنّ البلاد سائرة نحو الارتطام الكبير، الأمر الذي سيُضاعف المسؤولية على الجيش والأجهزة الأمنية، في ظلّ غياب القرار السياسي.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تحت عنوان: "حراك ديبلوماسي واسع لإنقاذ لبنان عبر آليات جديدة" كتب "صعب دخل البلد في عمق الازمة وباتت اوضاعه في غاية الصعوبة نظراً للانقسامات الداخلية والتدخل الخارجي، وهناك اجواء غير مريحة في الاسابيع المقبلة وتحديداً على صعيد عودة التصعيد الميداني من قبل اسرائيل وحزب الله وصولاً الى ايران وسوريا ولبنان قد يتعرض لهذه الاعتداءات في ظل ما يعانيه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً مما سيساهم بطريقة او بأخرى الى تفكك كل مؤسسات الدولة وهي التي ايضاً باتت مترهلة في اكثر من اي وقت مضى. وفي هذا الاطار ينقل وفق معلومات دبلوماسية بأن الفرنسيين يميلون الى فرض عقوبات صارمة تتجاوز العقوبات السابقة وذلك بسبب قناعة الفرنسيين بضرورة اللجوء الى القوة لمعالجة الملف اللبناني بعيداً عن الدبلوماسية في ظل استمرار المنظومة السياسية كما كانت عليه قبل المبادرة الفرنسية. لذلك ثمت اجواء عن مشاورات تجري بين الفرنسيين والاميركيين ومن الطبيعي مع الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية من اجل مناقشة الملف اللبناني بشكل يؤدي الى حسم كل ما يتصل بهذا الملف بصلة خوفاً من أن يدخل هذا البلد في حروب اهلية ربطاً بما وصلت اليه الحال اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً. لذا ثمت حراك دبلوماسي واسع النطاق يجري التداول به بين عواصم القرار من اجل التوصل الى آليات جديدة تنقذ لبنان قبل فوات الاوان لأن كل التقارير تصب في خانة حدوث حالات اضطراب وغضب بينما القلق الاكبر من امكانية حصول حروب متنقلة تغذيها بعض الاطراف الاقليمية لاسيما وأن لبنان عاد منصة لتصفية الحسابات في الداخل والخارج ولعل التطورات الاخيرة من احداث الجنوب الى قصف اسرائيل من الاراضي اللبنانية لدمشق وحمص والتي استهدفت مواقع لحزب الله وحرس الثوري الايراني والنظام السوري مما يدخل لبنان في حروب وصراعات داخلية واقليمية ليس بوسع لبنان ان يتحمل عواقبها باعتباره بلداً مفلساً، لذلك أن تشكيل الحكومة يبقى يتأرجح بين التأليف والاعتذار الى ما يجري في المنطقة من تطورات لها تداعيات على مسار التأليف.

نداء الوطن/ كلير شكر

تناولت موضوع الكهرباء وقالت أثار قرار الإدارة الأميركية القاضي بـ"متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا"، والذي تبلّغه رئيس الجمهورية ميشال عون من السفيرة الأميركية دوروثي شيا مسألة حيوية تتصل بإنتاج الطاقة عبر الغاز وليس الفيول، لتطرح السؤال عن جهوزية لبنان للانتقال إلى "عصر الغاز". وقد أوضح البيان أن استجرار الطاقة الكهربائية "سيتم عبر توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا". وفي هذا السياق، أكد مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون أنّ تأمين الغاز للمعامل بحاجة إلى: إصلاح خط الغاز الحالي من الأردن عبر سوريا إلى دير عمار، ويحتاج حوالى السنة، بناء خط من دير عمار باتجاه الزهراني مروراً بالزوق والجية وسلعاتا، ويتطلب حوالى السنتين، كذلك يؤكد أنّ تشغيل المعامل على الغاز يوفر حوالى 400 مليون دولار سنوياً، تكفي لتغطية تكلفة الخط. توازياً اعتبرت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر أنّ المبادرة التي أطلقها الاردن، فرصة جدية وحقيقية على السلطات اللبنانية تلقفها سريعاً.