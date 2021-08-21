روسيا اليوم

بوتين: يجب منع تفكك أفغانستان وعلى العالم أن يتابع من كثب كيفية تطبيق "طالبان" لوعودها

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سقوط معظم أراضي أفغانستان في قبضة حركة "طالبان" أمر واقع، مشددا على أهمية منع تفكك الدولة الأفغانية وتفادي أي تدخل أجنبي.

وقال بوتين اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو: "تسيطر حركة (طالبان) الآن على كافة أراضي البلاد تقريبا، بما في ذلك العاصمة. إنه أمر واقع ويجب أن ننطلق منه مع عدم السماح طبعا بتفكك الدولة الأفغانية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "طالبان" كانت قد أعلنت عن وقف الأعمال القتالية وشرعت في إرساء النظام العام وتعهدت بضمان أمن السكان المحليين والدبلوماسيين الأجانب، مضيفا: "آمل أن يتم تطبيق كل ذلك على أرض الواقع، ويجب أن يتابع المجتمع الدولي من كثب هذه العملية مع أداء مجلس الأمن الدولي دور المنسق في هذا الشأن".