الوكالة الوطنية للإعلام

مجموعة الدعم الدولية أسفت لسقوط ضحايا بانفجار الصهريج: لتشكيل حكومة تشرع في الاصلاحات وتمهد الطريق للدعم الدولي

أسفت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان، "بشدة، لسقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء انفجار صهريج وقود في شمال لبنان في 15 آب"، لافتة الى أن "هذا الحادث المأساوي وقع في سياق أزمة النقص الحاد في المحروقات التي تؤثر على لبنان وتلقي بتداعيات خطيرة على توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء، والصحة العامة، وإمدادات المياه، وكذلك الأنشطة الاقتصادية والمعيشية".

وكالة الأناضول

أوكرانيا: نرغب في التعاون مع تركيا بمجال الفضاء

أبدى نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليغ أوروسكي يوم أمس، رغبة بلاده في التعاون مع تركيا بمجال الفضاء.

والتقى أوروسكي، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونماز، في إطار معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF" بنسخته الـ 15.

وأشاد المسؤول الأوكراني بقدرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، مبينا أنه أتيحت له فرصة الاطلاع عن كثب على تلك القدرات في المعرض.

وقال إن مستوى التعاون بين كييف وأنقرة في مجال الطيران يبعث الرضى، ولكن يمكننا أن نرتقي به إلى أبعد من ذلك، وفق بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وأضاف: "يمكننا التعاون في إنتاج المقاتلات (التركية) من الجيل الخامس، والإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات"، مرحبا برغبة شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية التركية افتتاح مركز لها على الأراضي الأوكرانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ميركل: ناقشت مع بوتين موضوع "التيار الشمالي - 2" والاتفاقيات حوله مع أمريكا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا، ميركل إنها بحثت مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "التيار الشمالي - 2" والاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن هذا المشروع.

وشددت ميركل خلال تصريحاتها أثناء لقائها بوتين، اليوم، أن مشروع "التيار الشمالي - 2"، ليس مشروعا ثنائيا بين روسيا وألمانيا فقط، إنما هو مشروع أوربي لأن "شركات أخرى من دول أخرى(أوروبية) تشارك أيضا" في المشروع.

ونوهت ميركل إلى أنها تحدثت خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين عن الوثيقة المبرمة بين الولايات المتحدة وألمانيا، وحول تعيين جورج غراف فالدرسي ممثلاً خاصًا لمجلس الوزراء لنقل الغاز إلى أوكرانيا.