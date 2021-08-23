جامعة سويسرية تحطّم الرقم القياسي للعد "باي"

كشفت جامعة سويسرية أنها سجّلت رقماً قياسياً لحساب العدد "باي" مع 62800 مليار كسر عشري بعد الفاصلة. وأشادت المدرسة العليا للعلوم التطبيقية (اتش اي اس) في كانتون غراوبوندون شرق سويسرا بهذه النتيجة التي تمّ التوصل إليها بفضل حاسوب عالي الدقة عمل طوال 108 أيام و9 ساعات، وهو أسرع بـ 3.5 مرات تقريباً من الرقم القياسي العالمي الأخير في 2020. والأرقام العشرة الأخيرة لهذه الثابتة هي "7817924264"، وفق جامعة " اتش اي اس" التي أشارت إلى أنها لن تكشف عن العدد الكامل إلا بعد تصديق موسوعة "غينس" للأرقام القياسية على هذا الإنجاز. وأوضح البيان أن حاسوب "اتش اي اس" تخطى في حسابه الرقم القياسي العالمي السابق القائم على 50 ألف مليار كسر عشري بعد الفاصلة. والعدد "باي" هو العدد الذي يضرب به قطر الدائرة للحصول على محيطها ومن المستحيل معرفة كم يساوي تحديداً لأن لا نهاية للأرقام الواردة بعد الفاصلة.