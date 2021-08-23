الأخبار/ رحيل دندش

قالت تغزو السوق اللبناني عشرات الأصناف الغذائية خصوصاً من دون إخضاعها لفحوصات تثبت جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. المعيار الوحيد في الشراء هو القدرة على دفع السّعر، بغضّ النّظر عن النّوعية والجودة، وأضافت أنّه مع انهيار الاقتصاد غزت السوق اللبناني آلاف العلامات التجارية الغذائية، محليّة ومستوردة، مما يقع في متناول غالبيّة اللبنانيين الذين خسرت رواتبهم نحو 90 في المئة من قدرتها الشرائية. كذلك قالت إنّ اعتماد الأصناف الجديدة، وبعضها بأسماء تحاكي "ماركات" معروفة، يعتمد بالدرجة الأولى، في ظل الغياب التام للدولة وأجهزتها الرقابيّة، على تبادل آراء الزبائن وتجربتهم مع منتجٍ ما، فيما يبقى المعيار الأساس في الشراء هو القدرة على دفع السّعر، بغضّ النّظر عن النّوعية والجودة. علماً أن ثمة أصنافاً غذائية كثيرة في المحلات التجارية، كالألبان مثلاً، بلا ملصقات تحدّد المصدر وتاريخ الصنع.

نداء الوطن/ كلير شكر

تحت عنوان تمديد "الموت البطيء" .... حتى نهاية أيلول كتبت "شكر"، لا أحد يستطيع أن يجزم متى يرفع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي راية الاستسلام، ويصير ثالث المعتذرين، لا بل آخرهم أيضاً. كذلك لا أحد يستطيع أن يجزم كيف سيتمكن الرئيس المكلف من الوصول إلى خطوط التقاء مشتركة مع رئيس الجمهورية، وقالت إنّ رئاسة الجمهورية تمكّنت من شراء بعض الوقت وتمديد حالة "الموت البطيء" التي يعيشها اللبنانيون يومياً، بعد سلسلة القرارات التي تمّ اتخاذها في اجتماع بعبدا الذي عُقد مساء يوم السبت في محاولة للتخفيف من أزمة المحروقات، ولو من جيب المواطنين الذين سيدفعون ثمن صفيحة البنزين على أساس سعر الدولار 16000، سيسدد نصف ثمنها "كاش" فيما النصف الآخر سيكون ديناً عليه ستستدينه وزارة المال بمرحلة أولى لتعود وتفرضه كضرائب في مرحلة ثانية، فضلاً عن الدولارات التي سيؤمنها مصرف لبنان الذي لم يفصح عن كيفية تأمينه لهذه الدولارات لتسديد ثمن المحروقات. أمّا في الواقع، فإنّ رزمة الإجراءات التي اتخذت والتي ليست سوى من باب ترقيع الأزمة ببعض الجرعات التي لن تحلّ الأزمة ولن تخفف من طوابير الذل لأنّ اللبنانيين باتوا مهجوسين بخطر الانقطاع من مادة البنزين، ولن تكفيهم بعض الليترات التي ستتكارم المحطات في بيعهم إياها، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولهذا يسود الاعتقاد بين المتابعين أنّ كل المحاولات الجارية هي للتخفيف من وطأة الانفجار الحاصل لا محالة، على أمل أن تنتهي الحكومة من الاجراءات التنفيذية للبطاقة التمويلية المفترض أن يبدأ اللبنانيون من الاستفادة منها نهاية أيلول المقبل، بعد إطلاق المنصة الالكترونية والتدقيق في وضع العائلات التي كانت تستفيد أصلاً من تقديمات الـ400 ألف التي كان الجيش يتكفل بتوزيعها.