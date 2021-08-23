وكالة الأناضول

أردوغان: لا يمكن لتركيا تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الأحد، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وقال أردوغان في هذا الخصوص: "تركيا تستضيف حاليا 5 ملايين لاجئ، ولا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين". وأوضح البيان أن أردوغان وجونسون بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في مقدمتها آخر المستجدات الحاصلة في أفغانستان. وأضاف أن أردوغان أبلغ جونسون إمكانية مواصلة تركيا مهامها في ضمان أمن مطار كابل إذا تحققت الظروف المناسبة. وأشار أردوغان إلى أن حدوث موجة هجرة جديدة من أفغانستان لا مفر منها، إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في أفغانستان وإيران. وشدد أردوغان على ضرورة تكاتف الجميع وقيام المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته قبل أن تتحول الهجرة الأفغانية غير النظامية إلى أزمة جديدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى، المصادف لـ 21 أغسطس/ آب من هذا العام، وقد شارك مئات الفلسطينيين في مهرجان شعبي أقامته القوى الوطنية والإسلامية في مخيم "العودة"، شرق مدينة غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. المشاركون في المهرجان رفعوا الأعلام الفلسطينية واقترب العشرات من الشبان نحو السياج الفاصل لرشق قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة في تلال ومواقع عسكرية خلفه بالحجارة، كما جرى حرق إطارات السيارات، ليتحول المهرجان الشعبي إلى مواجهات ويصاب 41 فلسطينيا بجروح مختلفة من بينهم 10 أطفال وصحفي. وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، في حديث لـ "سبوتنيك": "إن المقاومة من حقها فرض معادلتها على إسرائيل لتحقيق العيش بحرية ودون حصار واستيطان، وهذه الذكرى التي أحياها جماهير شعبنا تزيدنا إصرارا على استمرار نهج المقاومة والانتصار في كل المعارك".