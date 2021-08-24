الجزيرة - السعودية

الموافقة على تمديد الفترة التصحيحية ولائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

رفع معالي وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م. وقال القصبي إن الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة أيدها الله واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بتقدير واعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً المجلس على ما أكد عليه جلالة الملك المفدى من مضامين في تصريح جلالته السامي بمناسبة ختام موسم عاشوراء للعام الهجري 1443هـ، وإشادة سامية بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وبروح الفريق الواحد الذي جمع بين المؤسسات والأجهزة المساندة ومجلس الأوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ ورؤساء المآتم وفرق العمل والمتطوعين، مؤكداً المجلس بأن الجهود المبذولة من هذه الجهات كان لها الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق خلال موسم عاشوراء وما رافقه من التزام اجتماعي وحرص طوال الموسم من كافة أفراد المجتمع، مشدداً المجلس على أهمية المواصلة بعزم وحذر والتقيد بما تتطلبه المرحلة من التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. بعدها رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً المجلس الاستمرار في تبني المبادرات ووضع السياسات التي تعزز تقدم المرأة البحرينية وترسيخ إسهامها في العمل الحكومي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب.

القدس - فلسطين

داخلية غزة: تواصل إغلاق معبر رفح يوم غد

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، إغلاق معبر رفح يوم غد الثلاثاء. وبذلك يتواصل إغلاق المعبر لليوم الثاني على التوالي، دون إبداء الأسباب حول الإغلاق. ووفقًا لبعض المصادر، فإن عملية الإغلاق ستستمر لفترة محدودة ولأسباب غير واضحة.