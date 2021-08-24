الجمهورية/ رنى سعرتي

تناولت موضوع رفع الدعم وقالت إنه رفع تدريجي للدعم، بهدف الحفاظ على ما تبقّى من احتياطي إلزامي من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان المقدّر بـ14 مليار دولار حالياً. وتساءلت كيف سيؤمّن مصرف لبنان الدولارات لتمويل استيراد المحروقات او ادوية الامراض المزمنة والمستعصية التي ما زالت مدعومة، من دون المَسّ بهذا الاحتياطي؟ كذلك نقلت عن مصادر مصرف لبنان تأكيدها بأنّ آلية الاستيراد الجديدة لن تعتمد على أموال الاحتياطي الالزامي، وهذا شرط اساسي فَرضَه المجلس المركزي للمصرف، مؤكداً انه سيتعاون بقدر ما تسمح له إمكانيته من دون المسّ بالاحتياطي، وانّ البنك المركزي يعمل على توفير مصادر تمويل أخرى بالعملات الاجنبية وسيُصدِر تعميماً في اليومين المقبلين يشرح فيه الآلية الجديدة التي سيتم اعتمادها لتمويل استيراد المحروقات والاسباب الموجبة لذلك. وأضافت المصادر أنّ العملة الاجنبية التي تتوفر في البلاد باتت تقتصر على تحويلات المغتربين وعلى إنفاقهم في لبنان وعلى مساعدات المؤسسات غير الحكومية الاجنبية بالإضافة إلى المبالغ المتوَقّع الحصول عليها من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي ومن قرض البنك الدولي للنقل السريع في بيروت، فإنّ هذه الخيارات هي المتاحة اليوم لاستخدام الدعم او لسواه.

الأخبار/ ميسم رزق

تحت عنوان "لا حكومة... ولا اعتذار" كتبت "رزق"، رغم كل ما يُشاع عن تقديم رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومية اليوم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لم تكن دوائر القصر قد تبلغت حتى مساء أمس أي طلب من ميقاتي لزيارة القصر الجمهوري. فعلياً، لا تقدّم يُذكر في مسألة التشكيل، بل ما زالت الأمور على ما كانت عليه قبيل أسبوع، وقالت إنّ الأجواء الإيجابية التي رافقت اتفاق الرئيسين عون وميقاتي على توزيع الحقائب على الطوائف بانتظار إسقاط الأسماء عليها، تبدلت مع تقديم ميقاتي صيغة مخالفة تماماً، مما وضعته مصادر مقربة من القصر في إطار "أمر عمليات بوقف الحكومة". ولغاية الآن، لا مؤشرات على أنّ التدخل خارجي في حين أنّ واشنطن وباريس، تضغطان باتجاه تشكيل حكومة. كذلك نقلت عن مصادر قولها إنّ "الرئيس عون ينتظر ما سيقدّمه الرئيس ميقاتي الذي وعد بحلّ المشكلة التي نشأت نتيجة التغيير في الاتفاق... لكنه من يومها ذهب ولم يعد".

الشرق/ تيريز القسيس صعب

قالت مرّ شهر تقريبا على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ومازال الوضع السياسي يتأرجح بين التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الحكومية، والجزم بتقديم الرئيس ميقاتي اعتذاره نهاية الشهر الجاري. وفي هاتين الحالتين يبقى المواطن اسير الطوابير والذل على محطات الوقود، والغلاء المستفحل الذي لا يرحم لا فقير ولا متوسط الدخل. وأضافت أنّه وأمام هذه الصورة فإن اتصالات التأليف مازالت من دون نتيجة على الرغم من أن محركات التأليف بين المستشارين والموفدين بين بعبدا وميقاتي لم تنقطع خلال الايام والساعات الماضية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأجواء السياسية لا توحي ابدا بتقدم ما، او على الاقل بحل قريب، بل على العكس فإن المراجع المتابعة بدأت تشعر بصعوبة التوصل إلى تسوية، وأن ميقاتي بات أقرب من الاعتذار عن تأليف الحكومة بعدما لمس ان العقد مازالت موجودة. وختمت قائلةً: أمام هذا الواقع، لا يمكن الاستنتاج أنّ مسار التأليف اقترب على النهاية، وأنّ التوافق بين الافرقاء حصل، فالكل يترقّب ويتابع ما قد تحمله الساعات المقبلة، فإما "تحط التشكيلة رحالها في قصر بعبدا، وإمّا تنط إلى غير رجعة".