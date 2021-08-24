الوكالة الوطنية للإعلام

وزني وقع مشروع مرسوم المساعدة الاجتماعية الطارئة لموظفي الادارة العامة وأرسله الى رئاسة مجلس الوزراء

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورغازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفون، متعاقدون، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.

وكالة الأناضول

"العدالة والتنمية": أنقرة مسيطرة على حدودها وليست مخيما للمهاجرين

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الإثنين، أن تركيا مسيطرة على حدودها وليست مخيما للمهاجرين أو نُزلا في الطريق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. وشدد جليك أن تركيا اتخذت كافة التدابير على أساس أمن الجنود الأتراك في أفغانستان، مبينًا أن تركيا ليس لديها القدرة على استقبال لاجئين جدد وتحمل هذا العبء. ولفت إلى أن حركة طالبان باتت الحاكمة الفعلية لأفغانستان بعد استسلام الجيش هناك. وأوضح أن الرئيس أردوغان أجرى سلسلة محادثات دبلوماسية متنوعة فيما يخص أفغانستان، وقال: "الرسالة الأساسية التي وجهها رئيسنا تتمثل في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، تضم جميع الجماعات العرقية والدينية". وأضاف: "مما لا شك فيه أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، كما رأينا في الماضي في قضايا أخرى، وسنراقب بشكل وثيق مسألة تطبيق ذلك وقضايا مثل احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ونؤكد مجددًا ضرورة التصرف بحساسية كبيرة بشأن هذه القضايا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون: إجلاء 16 ألف شخص من أفغانستان في يوم واحد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من أفغانستان عبر مطار كابول، مع تسريع جهود الولايات المتحدة لاستكمال جسرها الجوي بحلول الموعد النهائي في 31 أغسطس/ آب. وقال الجنرال هانك تيلور للصحفيين إن 61 رحلة جوية عسكرية وتجارية وعارضة شملت عددا من الدول، انطلقت من مطار حامد كرزاي الدولي في غضون 24 ساعة حتى صباح الاثنين، حاملة أشخاصا يفرون من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة. وأضاف تيلور أن 11 ألفا من إجمالي الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، أخرجتهم عمليات النقل الجوي العسكرية الأمريكية. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم من أفغانستان منذ يوليو/ تموز على متن رحلات جوية أمريكية بلغ 42 ألفا، منهم 37 ألفا منذ بدء عمليات النقل الجوي المكثفة في 14 أغسطس مع تحرك طالبان للسيطرة على كابول.