الشرق الأوسط 24-8-2021

النفط يصعد بعد أسبوع من الخسائر

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة خلال التعاملات، بعد سلسلة من خسائر استمرت سبعة أيام مدفوعة بضعف الدولار رغم مخاوف الطلب التي أذكتها زيادة حالات الاصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا. وارتفع خام برنت 4.9 في المائة، إلى 67.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى 64.60 دولار خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 أيار. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم تشرين الأول 5.15 في المائة، إلى 65.34 دولار للبرميل، وكانت قد بلغت 61.74 دولار للبرميل وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 21 أيار. وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي، فانخفض برنت حوالى 8 في المائة، ونزل خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9 في المائة. ومع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تفرض المزيد من الدول قيوداً جديدة على السفر.