وكالة الأناضول

أردوغان: الدخل القومي سيتجاوز تريليون دولار قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الدخل القومي الذي تراجع قليلا بفعل عوامل متعددة بمقدمتها تقلبات سعر صرف العملات، سيتجاوز تريليون دولار خلال فترة قريبة. وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال ترأسه اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية، أن احتياطي البنك المركزي في الوقت الحالي بلغت نحو 109 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيتجاوز 115 مليارا قريبا.وتابع قائلًا: "قريبا سنشاهد ما حصل عام 2019 من تحقيق تراجع في العجز التجاري". وعلى صعيد آخر، لفت الرئيس التركي إلى أن أعمال إنتاج السيارة المحلية تسير وفق المخطط، وأنها ستكون على الطرقات عام 2023. وأكد أن تركيا باتت واحدة من الدول القليلة الرائدة في إنتاج وتصدير المعدات الدفاعية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة. وأردف: "نقلنا بلادنا من المرتبة 17 إلى المرتبة 11 على المستوى العالمي من حيث القوة الشرائية، وبهذا وصلنا إلى مستويات تتناسب مع أهدافنا المنشودة على الصعيد الاقتصادي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: معدل البطالة في روسيا يبلغ 5% ويواصل الانخفاض

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مستوى البطالة في روسيا، في الوقت الحالي، يبلغ نحو 5%، مشيرا إلى أن معدل البطالة في البلاد آخذ في الانخفاض. وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب "روسيا الموحدة": "مستوى البطالة في روسيا الآن يبلغ نحو 5%، وهذا المستوى مستمر في الانخفاض، لكن بالنسبة لشخص عادي، فإن هذه الأرقام لا تعني شيئا". وأضاف أنه "من الضروري إيجاد حلول لكل من فقد دخله ولا يمكنه العثور على وظيفة؛ وهنا أيضا تعليمات لإعداد برنامج خاص لدعم تشغيل الشباب، وتدابير مستهدفة للمناطق التي تواجه مشكلة بطالة حادة، يجب على روسيا المتحدة أن تنضم بقوة إلى تنفيذ هذه الخطط، وأطلب من حزب روسيا الموحدة أن ينضم بقوة إلى تنفيذ هذه الخطط". وأشار إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ الآن نحو 5%، ويستمر في الانخفاض. وشدد الرئيس بوتين على أهمية العمل بين الأقاليم والحكومة في روسيا لجذب استثمارات جديدة.