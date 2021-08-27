النهار17-8-2021

هالاند للتوهج امام ليفاندوفسكي في "السوبر الألمانية"

يأمل مهاجم بوروسيا دورتموند حامل كأس المانيا النروجي ارلينغ براوت هالاند ان يكون بايرن ميونيخ الألماني بطل الدوري في الموسم التسعة الماضية الضحية المقبلة له وذلك عندما يتواجهان في مباراة كأس السوبر اليوم.

"در بومبر" مهووس الأرقام القياسية... رحل بصمت

لف الحزن كرة القدم الألمانية بعد الإعلان عن رحيل احد اعظم اساطيرها غيرمولير هداف كل العصور وملك الأرقام القياسية فارق الحياة بعد مسيرة زاخرة بالالقاب اهمها قيادة "المانشافت" الى لقبه العالمي الثاني في مونديال 1974.

الجمهورية 17 /8 /2021

الوضع المالي لبرشلونة" مأسوي" أورد رئس نادي برشلونة الاسباني جوان لابورتا

تفاصيل "المأساوية" التي اقنعته بالتخلي عن الارجنتيني ليونيل ميسي في مؤتمر صحافي استمر ساعتين في ملعب "كامب نو" فقال: الوضع الاقتصادي والمالي للنادي مقلق والوضع المالي مأساوي.

الجمهورية 18-8-2021

رونالدو يحلم بسيتي وانشيلوتي لن يعيده

يبدو ان مستقبل البرتقالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي لم يحسم اذا كشفت صحيفة "لاكورييري ديلو سبورت" ان افضل لاعب في العالم 5 مرات عرض نفسه على مانشسترسيتي الإنكليزي فيما نفى المدرب الإيطالي كارلشيلوتي الرغبة باعادته الى ريال مدريد الاسباني.