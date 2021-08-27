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على صعيد الحكومي إجتماع جديد بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية دام نصف ساعة والنتيجة "إن شاء الله خير" كما قال ميقاتي... وقد دعا الامين العام للامم المتحدة الى السرعة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان تكون قادرة على التصدي للازمات...

على الصعيد الانساني المعاناة تشتد لدى المواطنين وكهرباء الدولة كما يسمونها غائبة تماما وكهرباء المولدات شبه متوقفة ومحطات البنزين غارقة بين مئات السيارات وعمليات الاحتيال متواصلة بيعا بالغالونات أو شفطا بعد التعبئة والسوق السوداء نشطة رغم القرارات المتخذة.

المنار

تم اللقاء الثالث عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، بعد طول تأجيل، لكن دون أن يتم الحسم الحكومي بعد، فيما اضاعت اطلالة الرئيس نجيب ميقاتي بعد اللقاء بوصلة اللبنانيين حول اي وجهة تذهب اليها مفاوضات التشكيل.

nbn

كانت مؤثرة جدا كلمات ذلك اللبناني وهو يودع ابنه في مطار بيروت ويوصيه: لا تعد إلى هذا البلد ... فلا مكان لك فيه... فتش عن مستقبلك خلف البحار ... في وطنك لا شيء موجود ... لا عمل ولا علم ولا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا مواد غذائية.

في لبنان موجودة إنهيارات شاملة مسارات كارثية لأزمات لعلى مثلها الصارخ الطوابير التي ما زالت تحاصر المحطات على امتداد كيلومترات عديدة وتحول أوتوسترادات وطرقات رئيسية إلى مرائب للسيارات.

mtv

محتكر فاجر، أو الليرة من مصرف كافر. هكذا يحلم اللبناني اليائس بزيارة الرئيس المكلف بعبدا، ويمني النفس بابتسامة عزيزة من خديه تبشر بولادة قريبة، ويصلي لرؤية الرئيس بري في القصر، ويسترق النظر الى باب المكتب الرئاسي عل المدير العام للقصر يخرج متأبطا بفرح عظيم مراسيم تشكيل الحكومة الميقاتية الجديدة .

NTV

توزعت الصورة السريالية بين رئيس حكومة مطلوب للعدالة بمذكرة إحضار ورئيس مكلف يسطر مذكرة بلاغ وتحر عن التأليف بعدليته وطاقته وثلثه المعطل وفي بلاد ما بين الرئيسين كانت مصفاة بعبدا ومنشآتها الاستشارية توزع "بونات" التفاؤل وتتسرب أنباء عن حل عقد في التأليف بينها اسم نائب رئيس الحكومة.

OTV

انشالله خير! كلمتان اختصر بهما رئيس الحكومة المكلف حصيلة المشاورات في ملف تشكيل الحكومة، ويرددهما معه جميع اللبنانيين، على أمل ولادة قريبة لحكومة قادرة على مواجهة التحديات.

LBC

بصرف النظر عما إذا كان جو تشكيل الحكومة إيجابيا أو غير إيجابي، فإن العبرة من أداء الرئيس المكلف أن هذا الأداء أقرب إلى "البورصة السياسية" التي تحرق الأعصاب وتحرق أصابع المتداولين في اسهم التشكيل: يصعد السهم فجأة وينهار فجأة، لماذا؟ وكيف؟ ما هي الخسائر؟ كم بلغ حجمها؟.

الاسبوع الفائت، قال الرئيس المكلف إنه لن يصعد إلى قصر بعبدا إلا إذا كانت "انتهت"، صعد اليوم، فلم تنته، بل اكتفى بالقول: انشالله خير، وردا على سؤال، عما إذا قدم مسودة حكومية، رد ممازحا: المسودة سوداء "حدا بيقدم شي أسود"؟.

بالتأكيد هناك تطور إيجابي، وإلا لما كان الرئيس المكلف قام بالزيارة الثالثة عشرة، لكن أحدا لا يؤكد أو ينفي هذا التطور. دوائر القصر على صمتها، ودوائر الرئيس المكلف لا تملك ترف إعطاء أي جو، وهذا ما درجت عليه منذ التكليف، تاركة للرئيس المكلف شخصيا أن يكون الناطق الرسمي باسمه شخصيا، ما عدا ذلك، فاللبيب من الصمت يفهم.

الميادين

أعلنت العلاقات العامّة في وزارة الصحّة والعلاج والتعلیم الطبّي ال​إيران​يّة، "تسجيل 36 ألفًا و758 إصابة جديدة بفيروس "​كورونا​" المستجد (كوفيد 19)، وفق معايير التشخيص النهائيّة، ليرتفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 4 ملايين و833 ألفًا و135 إصابة مؤكّدة، من ضمنها 7 آلاف و788 شخصًا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركّزة".

الجزيرة

أشار الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال أول اجتماع لحكومته الى "اننا عازمين على تطبيق العدالة بأن يكون كل شخص في موقعه وأفضل وسيلة لتطبيقها هو إنفاذ القانون".

العربية

أوضح وزير الري ​السوداني، ياسر عباس، أنه "رغم الملء الأحادي ل​سد النهضة​، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 تموز وبعد ذلك كل إيراد النيل الأزرق الذي يدخل السد هو ما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام". وأشار إلى أنه "لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".