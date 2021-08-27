لبنان الحر

حضّ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والطبقة السياسية اللبنانية، على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للإجراءات والاصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية.

صوت لبنان

عقدت اللجنة ​الوزارية​ ​الاقتصاد​ية اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ​دياب​، وبحث المجتمعون، خطة ​البطاقة التمويلية​، على أن يعقد وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرًا صحافيًا مطلع الأسبوع المقبل، للإعلان عن إطلاق ​المنصة​ الإلكترونية للبطاقة.

اذاعة النور

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، "أنّه تقدّم من الأمانة العامة لمجلس النواب​، باقتراح قانون لتعديل أحكام.

صوت المدى

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف الذي سلم رئيس المجلس رسالة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وا​ل​سياسة​​ الأمنية الوزير جوزيب بوريل حول الانفجار الذي حصل في عكار