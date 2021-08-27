الديار/ هيام عيد

نقلت المعلومات قصير التكليف قولها ان هناك متابعة فرنسية لكل الاتصالات الجارية حتى الساعة لتشكيل الحكومة، وذلك من خلال خطوط تواصل مفتوحة بين باريس والرئيس عون وميقاتي، بانتظار الإجتماع المقبل بينهما. وتخلص، الى أن الأطراف الداخلية تتحدث يومياً عن قناعة لديها بضرورة تشكيل الحكومة استجابة لضغط الأزمات المعيشية المتزايدة، ولذلك، فإن الصيغة الوزارية التي هي الأقرب لأن تكون نهائية قد أصبحت جاهزة، وتندرج تحت عنوان ثابت لدى ميقاتي، وهو تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وليس إدارة الأزمة.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن مصادر سياسية قولها ان الاتصالات تتحرك مساء من أجل درس المقترحات ووضع الملاحظات وعلى ضوء ذلك فإن الاحتمال كبير بعقد اللقاء اليوم الجمعة من أجل التوليفة النهائية. وفي المعلومات أيضا أنه كانت هناك جهوزية لأعلان مراسيم التأليف امس انما طرأ أمر لدى الرئيس ميقاتي لجهة جوجلة أسماء وتساؤلات وطلب مدة قصيرة. وفي هذا السياق لا بد من التوقف عند النداء العاجل للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورسالة الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل فضلا عن ضغوطات فرنسية.

نداء الوطن/ الان سركيس

قال انه في نظر بكركي، هناك أشهر مصيرية تواجه لبنان ولا أمل بإيجاد حلول من هذه الطبقة السياسية حتى لو تألّفت عشر حكومات، لكن الأكيد أن سيّد الصرح سيبقى يرفع الصوت في وجه طغاة الداخل ويطلب معونة الخارج.

الشرق/ تريز القسيس صعب

رأت انه لا يمكن الجزم ان الطبخة الحكومية استوت وأصبحت جاهزة، على العكس، يمكن قراءة ما يحصل او الاستنتاج ان الامور مازالت تتطلب بعض الوقت، وأن الايام المقبلة ستكون حتما حاسمة. فالمجتمع الدولي يتابع بدقة، ويترقب، ويضغط في كل الاتجاهات لتسهيل ولادة الحكومة، وآخرها الرسالة التي تسلمهافخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل امس عبر سفير الاتحاد في بيروت رالف طراف، تحمل اكثر من رسالة خارجية تطالب بالاسراع الطارئ في تشكيل الحكومة. وفي هذا الاطار كشفت مصادر في الاتحاد الاوروبي في اتصال مع "الشرق" أن رسالة بوريل ربما قد تكون الإنذار الأخير قبل هبوب رياح العقوبات، فليسمعوا وليقرأوا جيدا.