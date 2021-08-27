الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية استكملت البحث في خطة البطاقة التمويلية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، حضره الوزراء: زينة عكر، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، غادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار وزير المالية للشؤون الاقتصادية محمد جزيني، مستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافيا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.

وكالة الأناضول

أنقرة.. وصول أول طائرة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان على متنها 345 راكبا

وصلت أول طائرة مخصصة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، إلى العاصمة أنقرة.

وهبطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية، في مطار أسنبوغا بأنقرة، عند الساعة 11:45 بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف المراسل، أن تركيا بدأت عملية إجلاء جنودها من مطار حامد كرزاي في كابل، بعد إتمام عملية إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

وأوضح أنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الجنود الأتراك من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية، ومن هناك إلى أنقرة عبر طائرة نقل ركاب تتبع للشركة نفسها.

وأردف أن يوجد على متن الطائرة العائدة 345 راكبا. وفي وقت سابق أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، أنه من المخطط تنظيم رحلتين جويتين لإكمال عملية إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 آب الجاري، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.