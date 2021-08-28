TL

حرب البيانات بين الرئاسة الأولى ورؤساء الحكومة السابقين الذي استعر في الساعات الماضية ظهر ما هو أبعد من الخلاف حول الحقائب والأسماء في عملية تأليف الحكومة إلى ما يتصل بالمساواة ما بين الرئاسات الثلاث ليس في عملية التأليف وحسب وإنما أمام القضاء كذلك.

المنار

هي ذكرى لكل اللبنانيين، وان كان رفع رايتها ملقى على عاتق المقاومين، لكن قدرهم واهلهم وقائدهم ان يصنعوا الانتصارات ويحرروا البلاد والعباد من كل عدو أيا كان.

nbn

بدلا من مرسوم التشكيل الحكومي الغارق في متاهات الأسماء والحقائب تصدرت مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي طارق البيطار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب المشهد على المسرح الداخلي.

mtv

مهلا مهلا يا أهل السنة ، إحرصوا ألا يستدرجكم أحد الى محظور الكفر بالدولة وسلوك القادوميات والتعاريج المفخخة. إيمانكم بلبنان المستعاد وشعار "لبنان أولا" ، يجب أن يظلا أكبر وأرسخ من أن تهزهما اي ريح، أيا كانت الجهة التي هبت منها ومهما عظم جبروتها.

NTV

دكت الطوائف اللبنانية محاورها ببيانات ومواقف وخطب جاءت أخطر من متاريس الحروب .. ورفعت حصانات طائفية فوق رؤوس الأشهاد فإلى افتتاح مسجد البساتنة في بيروت حضر الرئيسان الورعان نجيب ميقاتي وحسان دياب فصلى المفتي عليهما وسلم على العدالة.

OTV

رئيس الحكومة المكلف لم يزر بعبدا اليوم، والأجواء المحيطة بمسار تأليف الحكومة عادت تتراوح في الإعلام بين تفاؤل يليه تشاؤم، والعكس صحيح، وبين قائل بأننا في المرحلة الأخيرة من شد الحبال قبل التأليف، فيما الحقيقة الكاملة لا يملكها إلا من بيدهما التوقيع على مرسوم التشكيل، فضلا عن الوسطاء المحليين والخارجيين المعروفين.

LBC

" بردت الهمة"... الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الثالث عشر مع رئيس الجمهورية، يشبه الرئيس سعد الحريري في لقائه الثامن عشر مع رئيس الجمهورية أي قبل لقاء الإعتذار والذي حمل الرقم 19.

الميادين

مصادر حكومية : وفد وزاري لبناني سيزور قريباً دمشق وعمان والقاهرة لبحث استجرار الطاقة إلى البلاد.

الجزيرة

وصول الدفعة الثانية من مهجري درعا البلد إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

العربية

السويد تنهي عمليات الإجلاء من كابل.