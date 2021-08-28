لبنان الحر

سلمت اليونيفيل معدات يدوية لإهماد حرائق الغابات لعدد من مراكز الدفاع المدني في محافظة النبطية، في مركز الدفاع المدني في جديدة مرجعيون، في حضور قائد الكتيبة الإسبانية ألبيرتو بيريت مونتيس، ممثل وحدة الشؤون المدنية في القطاع الشرقي ايفا توريك مازوريك، محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه ممثلا بقائمقام مرجعيون وسام الحايك، رئيس بلدية القليعة بسام الحاصباني، رئيس بلدية جديدة مرجعيون امال حورارني ممثلا بحسان عبلا ورئيس إقليم النبطية في الدفاع المدني حسين فقيه.

صوت لبنان

طمأن رئيس اللجنة الوطنيّة لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الى أن "اللقاحات حتى الآن لا تزال في مأمن بحيث ان أماكن الحفظ ومراكز التلقيح سليمة وآمنة، وقد تم اتخاذ قرار بتزويد المراكز بكميات أقل من السابق للتأكد من عدم وجود فائض وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية رغم ان كل المواصفات المطلوبة لعملية تبريد اللقاحات متوفرة".

radio orient

بمناسبة عيد الأمن العام السادس والسبعين، توجه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بالقول: "بالرغم من كل ما يمر به لبنان من معاناة تنسحب على الاجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين على حد سواء، تبقى مسؤولية المحافظة على أمن الوطن والمواطن هي الأساس".

اذاعة النور

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في بيان أنه "بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة".

صوت المدى

الرئيس عون عرض مع وفد المجلس الارثوذكسي اللبناني برئاسة روبير الأبيض الأوضاع العامة في البلاد وحاجات المناطق التي تضررت بفعل انفجار مرفأ بيروت.