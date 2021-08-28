الديار/ هيام عيد

نقلت عن مرجعية الحزبية قولها انها حذّرت أكثر من جهة سياسية من خطورة المراوحة على صعيد تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على الإنقاذ، كما لفتت إلى أن الإخفاق هذه المرة في إبرام اتفاق سياسي على تجاوز المرحلة الخطرة أمنياً بالدرجة الأولى، ومن خلال تقديم التنازلات الضرورية لتأليف الحكومة، لن يكون خياراً مقبولاً من الشارع المحتقن، وسيفتح الباب واسعاً أمام الفوضى المجتمعية.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط الثوار قولهم أنه "لا مجال إلا لعودة الثورة بشكل أكبر بكثير مما شهده اللبنانيون في السنتين الماضيتين، بعدما أمعنت الطغمة الحاكمة استباحة كل شيء"، متوقعة، "مرحلة شديدة الصعوبة سيواجهها لبنان إذا لم تشكل حكومة خبراء موثوقة من الداخل والخارج"، بعدما ظهر بوضوح أن هناك من يتعمد عرقلة تأليف الحكومة، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، في ظل إصرار فريق من اللبنانيين، على ربط لبنان بأجندة خارجية، ما سيجعل عملية تأليف الحكومة، أمراً بالغ الصعوبة، في حال لم يتدارك المسؤولون خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، ويبادروا إلى الإسراع في عملية التأليف، لإخراج لبنان من النفق.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقل عم مصادر وزارية معنية بالملف قولها ان زيارة سوريا المرتبطة بملف الغاز حصراً وان لم يحدد موعدها بعد وسيسبقها حكماً نقاش وزاري مع رئيس الحكومة حول الخطة بصيغتها النهائية، كما ان باخرة النفط العراقي التي ستصل خلال ايام متوقفة عند التسهيلات الاميركية الواضحة على مستوى المشروعين ما يشير الى رغبة اميركية عارمة بحل الازمة عن طريق الاستعانة بالنفط العربي وسحب ذريعة الحاجة الى البواخر الايرانية.