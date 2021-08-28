روسيا اليوم

بايدن يطلق يد العسكريين الأمريكين في ولاية "خراسان" الأفغانية

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين السلطة كاملة للقيام بعمليات ضد أهداف تنظيم "داعش" ولاية "خراسان" وقال مسؤول إن مستشاري إدارة بايدن حذروا الرئيس من احتمال وقوع هجوم إرهابي آخر في كابل. وأضاف أن المسؤولين العسكريين أبلغوا بايدن أن الأيام القليلة القادمة للمهمة ستكون أكثر الفترات خطورة حتى الآن وتوعد بايدن في كلمة بملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن هجوم كابل أينما كانوا، دون عمليات عسكرية واسعة النطاق. ولفت الى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش". وأضاف بايدن أنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أن عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى.. ونحن سنلاحقكم وسيدفعون الثمن..

روسيا اليوم

بوريل لعبد اللهيان: معنيون بتعزيز العلاقات مع إيران وننتظر منكم إعلان موعد استئناف مفاوضات فيينا

قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن إيفاد مندوب من الاتحاد لمراسم تنصيب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يعبر عن نية بروكسل تعزيز العلاقات مع طهران جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأكد بوريل خلال المكالمة على دور الاتحاد الاوروبي في تنسيق مفاوضات فيينا وأعرب عن أمله بأن تعلن طهران عن موعد لاستئناف المفاوضات نظرا لانتهاء الفترة الانتقالية في إيران. من جانبه، جدد عبد اللهيان لبوريل التأكيد على التزام طهران بمبدأ الحوار البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة وأشار إلى أن المفاوضات تأتي ضمن الآليات الدبلوماسية التي تعتمدها طهران وشدد الوزير الإيراني على أن المفاوضات المقبولة بالنسبة لإيران هي المفاوضات التي تأتي بنتائج ملموسة وعملية مصحوبة بضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني.