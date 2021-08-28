الوكالة الوطنية للإعلام

اوستراليا أجلت آخر جنودها من أفغانستان عشية الاعتداء على مطار كابول

اكد وزير الدفاع الاوسترالي بيتر داتون ان "جميع الجنود الاوستراليين الذين كانوا لا يزالون في افغانستان غادروا البلاد في اليوم السابق للتفجير الانتحاري في مطار كابول، مشيرا إلى "معلومات استخباراتية واضحة جدا" ومحذرا من مزيد من الهجمات، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس". من جهته، قال رئيس الوزراء الأوسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحافي: "تمكنا من تأمين مغادرة باقي الموظفين الأوستراليين خلال الليلة الماضية قبل وقت قصير من وقوع الحوادث المروعة في تلك الليلة". وأضاف موريسون: "أنه على مدى تسعة أيام بمساندة من القوات الأميركية والبريطانية، ساعدت القوات الأوسترالية في إجلاء حوالى 4100 شخص بينهم 3200 أوسترالي ومواطن أفغاني حصلوا على تأشيرات اوسترالية".

وكالة الأناضول

اوستراليا أجلت آخر جنودها من أفغانستان عشية الاعتداء على مطار كابولمقاتلات تركية تواصل مهام "الشرطة الجوية" في بولندا

تواصل الطائرات الحربية التركية من طراز "F-16" تنفيذ مهام الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في قيادة القاعدة الجوية الـ22 في مالبورك شمال غرب بولندا. وفي مؤتمر صحفي، قال قائد الوحدة التركية في مالبورك، العقيد أحمد تشاندر، إنهم في بولندا يقومون بمهمة حماية حدود الناتو في الشمال. وبين أن هدفهم هو إظهار دعم تركيا لحلف الناتو، وتبادل الخبرات مع الحلفاء والوحدات البولندية. وأوضح أن بلاده تشارك بـ 80 فردًا و4 مقاتلات، لدعم مهام الشرطة الجوية للحلف بهدف الحفاظ على أمن المجال الجوي. وأضاف: "كما نجري طلعات تدريبية مع طيارين بولنديين"، ولفت إلى أن المجال الجوي لحلف الناتو يقتصر على المجال الجوي للدول الأعضاء فيه. وتابع: "جئنا من الحدود الجنوبية إلى الشمالية للحلف ونفذنا عمليات ناجحة".