الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصاد مطلعة على الملف الحكومي قولها إن كل الاتجاهات المتفائلة قد جرت الإطاحة بها بسرعة، وقد عاد البحث في تأليف الحكومة إلى المربع الأول، وتزامن هذا الأمر مع جولة تصعيد سياسي حاد وصلت أصداؤه إلى خارج المشهد اللبناني، ودفع بالأطراف المعنية بالمبادرة الفرنسية بشكل خاص، كالاتحاد الأوروبي وباريس، إلى الاستنفار وإجراء مشاورات سريعة، بهدف تطويق الخلاف الناشئ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، قبل حصول المزيد من التطورات، وبالتالي، الوصول إلى الحائط المسدود مرةً جديدة في عملية التأليف. والمسار الحكومي متوقّف عند تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين خارج حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، في ظلّ تمسّك رئيس الجمهورية بتسميتهما، وهو ما سيزيد من حصة رئيس الجمهورية عن الثلث المعطّل بحيث تصبح حصته 9 وزراء، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلّف والقوى الأساسية الأخرى المشاركة في الحكومة.

نداء الوطن/ ألان سركيس

قال إن القيادة القواتية تعتبر أن الوضع السيئ في لبنان اليوم هو نتيجة الأزمة المالية الحادة وغضب الناس الكبير بفعل الأزمات المتنقلة من كهرباء ومحروقات وخبز وغلاء، والناس تعيش جواً من الاحتقان، وبمعزل عن اختلاف الأسباب، بين سياسية في 1975 وأدت إلى سقوط الدولة، واقتصادية اليوم والتي تدفع إلى الفوضى، لا يمكن لـ"القوات اللبنانية" أن تكون في الاتجاه الذي يدفع إلى الفوضى لان مشروعها هو الدولة وتعزيز مكانتها وحضورها وسيادتها .وتعتبر أن أي خطوة من قِبل "القوات" بالنزول إلى الشارع في هذه المرحلة، تعطي مردوداً خاطئاً وعكسياً، فالذي تفعله "القوات" هو المواجهة السياسية لأننا لسنا في زمن انتفاضات أو حرب عسكرية. وتشير "القوات" إلى أن الوضع دقيق للغاية ونحن على قاب قوسين أو أدنى من انفراط ما تبقّى من مؤسسات دولة والناس لم تعد تحتمل، و"القوات" ليس لديها مصلحة في إعادة الوضع إلى مرحلة الفوضى والتقاتل الداخلي، لذلك لا أحد يطلب من "القوات" أن تُشعل الوضع أو تمارس دوراً يتنافى مع هدف بناء الدولة.